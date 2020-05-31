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31.05.2020 23:20
Рубрика: Спорт

По новой системе

РПЛ может сменить название в следующем году
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 116(8170)
В российском футбольном союзе (РФС) задумались о переименовании отечественной системы дивизионов.

На данный момент сильнейший дивизион называется Российской премьер-лигой (РПЛ, с 2018 года), второй - Футбольной национальной лигой (ФНЛ, с 2011 года ) и третий - Профессиональной футбольной лигой ПФЛ (с 2013 года).

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- У нас в стране сложилось странное обозначение футбольных дивизионов - РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, - цитирует ТАСС главу комитета по маркетингу РФС Дениса Соловьева. - По-моему, эти аббревиатуры не прижились у широких масс. Людям непросто объяснить, почему бывшая Вторая лига называется Профессиональной футбольной лигой. Разве РПЛ не профессиональная? Отсюда возникла идея привести все лиги к единой линейке нейминга, чтобы у них были названия с единой логикой.

По словам Соловьева, в качестве одного из вариантов рассматривается возвращение к системе, действовавшей во времена СССР и в первой половине 90-х - "Высшая лига - Первая лига - Вторая лига". Другое возможное название линейки "Национальная лига - Лига развития - Лига регионов". Глава маркетингового комитета РФС подчеркнул, что наверняка будут выдвинуты и другие варианты, которые получат экспертную оценку и станут предметом социологического исследование по стране. "Для многих ФНЛ и ПФЛ так и остались Первой и Второй лигами", - считает Соловьев. В любом случае, если переименование произойдет, то только к старту сезона 2021/22. "Это нужно в том числе и с точки зрения сквозного маркетинга", - подчеркнул функционер РФС.

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