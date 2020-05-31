Русский музей снимает ограничения. Первым стал филиал в Испании

Филиал Русского музея в Малаге открыл выставки "Андрей Тарковский. Художник пространства" и "Плакат немого кино в России". Оба эти события, приуроченные к пятилетию работы филиала в Малаге, прошли без пышных торжеств, прессы и в отсутствие представителей Русского музея.

- Но радует уже то, что удалось открыть две из запланированных выставок, - рассказал генеральный директор Русского музея Владимир Гусев. - Их подготовка проходила в режиме online под руководством кураторов - Евгении Петровой и Йозефа Киблицкого. Третья выставка - "Реализм в России: вчера и сегодня" - откроется позднее.

Выставка вобрала в себя фотографии, которые запечатлели процесс работы Тарковского над его фильмами.

На выставке "Плакат немого кино в России" показано 100 произведений эпохи немого кино. Первые опыты русского киноплаката зародились в 1910-е годы, и афиши, рекламировавшие фильмы, стали неотъемлемой частью городских улиц. Выставку сопровождает показ лучших фильмов 1920-х годов, предоставленных Государственным центральным музеем кино (Москва).

Что касается открытия самого Русского музея, то Владимир Гусев считает, торопиться с этим не следует.

- Пока у нас есть только рекомендации Роспотребнадзора, регламентирующие порядок посещений, - рассказал он. - Но давайте вдумаемся: что значит "тотальная дезинфекция"? Мы что, полотна Айвазовского и Брюллова будем санитайзерами поливать? Или соблюдение социальной дистанции... Как ее обеспечить в наших условиях?..

Именно поэтому открытие своих сокровищ Русский музей планирует начать с парков: Михайловского и Летнего сада.

В день своего рождения, 27 мая, Русский музей открыл на своем сайте новую онлайн-программу "Сады просвещения". К слову, за последние месяцы музей посетили более 15 миллионов человек, здесь ежедневно проходит 99 онлайн-сеансов - лекции, виртуальные экскурсии, викторины. Так что "выход в реал" Русский музей начнет со своих зеленых зон, тщательно подготовив и себя, и публику. В частности, "Сады просвещения" станут одним из разделов большой программы "Сады и парки Русского музея", которая войдет в общероссийский проект "Дубрава Петра Великого".

Называть точную дату открытия Летнего сада директор Русского музея не стал, однако заверил: вход в него по-прежнему останется свободным.

Специально для "Российской газеты"

Венера в Инстаграме

В Европе начинает потихоньку оживать музейная жизнь. Лувр и Прадо пока остаются закрытыми "до особого уведомления", зато афинский Акрополь и Помпеи уже начали принимать гостей, хотя и с ограничениями. С 1 июня открывают, а точнее, приоткрывают двери Музеи Ватикана: попасть можно будет не на всю территорию комплекса и только по онлайн-билетам. Наконец, шаг за шагом возобновляют работу Галереи Уффици во Флоренции - одном из крупнейших художественных собраний не только в Европе, но и в мире. Основное здание, которое хранит тысячи шедевров, включая "Весну" и "Рождение Венеры" Боттичелли, откроется 3 июня, как раз в этот день Италия планирует снять ограничения на въезд для соседей по ЕС. В разгар приготовлений "РГ" дозвонилась до директора Галерей, немецкого искусствоведа Айке Шмидта. Как будет выглядеть поход в храм искусства на фоне пандемии, в каких странах музеи сильнее всего пострадали от "короны" и захочет ли человечество возвращаться от виртуальных выставок к "живым" картинам - об этом господин Шмидт рассказал в интервью "РГ".

- Галереи Уффици ушли на карантин 8 марта. Какие чувства вы испытали, когда музейные залы опустели?

Шмидт: У меня было немного такое чувство, как будто я оказался внутри полотен де Кирико (итальянского художника-сюрреалиста. - Прим. "РГ"). Он изображал пустые пространства, заполненные античными статуями, и при этом ни одной живой души вокруг. Искусство создавалось для зрителей, но эти зрители исчезли. Воцарилась тишина, не приносившая умиротворения. Очень сильное и очень грустное впечатление! Эту тишину то и дело нарушали звуки сирен "скорой помощи" под окнами - и так продолжалось весь март. К счастью, никто из наших сотрудников не заболел. Большинство мы перевели на удаленную работу из дома, остались только представители службы безопасности, технические специалисты и реставраторы, которые регулярно совершали обход музея. Ну, и конечно, я сам. Последние три недели мы усиленно готовили Галереи к открытию. Нанесли на полу разметки, чтобы посетители могли соблюдать дистанцию, установили повсюду дезинфекторы с гелем для рук, а на входе - сканеры для дистанционного измерения температуры тела, прямо как в аэропортах. Ну, и конечно, общее для всей Италии требование носить защитные маски в общественных местах будет действовать и у нас. Кстати, в недавно открывшихся Садах Боболи (часть музейного комплекса. - Прим. "РГ") тоже нельзя гулять без масок. Итальянцы за последние недели к ним привыкли, хотя не все. Признаюсь, я и сам не до конца привык.

- Как вы думаете, когда Галереи Уффици и другие европейские музеи смогут вернуться к прежней жизни? И вернутся ли вообще?

Шмидт: Я надеюсь, что придет день, когда мы снова сможем ходить в музеи без масок, как в прежней жизни. Другое дело, что и в этой прежней жизни существовало немало проблем. Флоренция, Венеция, Барселона, другие европейские города страдали от того, что называют "избыточным туризмом". Возможно, в будущем посещения музеев станут менее поверхностными и более осмысленными, размеренными. А еще эти три месяца мы очень активно работали над цифровыми технологиями и надеемся развивать их дальше.

- Какое будущее ждет музеи, если цифровой формат возьмет верх над традиционным?

Шмидт: Я думаю, что этого не случится. Цифровая реальность никогда не заменит музейное пространство, даже если будет максимально точно его имитировать. Это совершенно разный опыт восприятия искусства. Когда мы готовим виртуальный контент, то рассчитываем, что он послужит подспорьем, дополнением к походу в музей, поможет лучше к нему подготовиться. В условиях пандемии цифровой формат стал временной альтернативой реальной встрече с картинами. Но полноценной заменой он никогда не станет. Нынешний кризис в экономике приговорил к исчезновению, по некоторым оценкам, от 10 до 30 процентов музеев в зависимости от страны. В США почти треть музеев может не открыться после карантина. Финансовое положение многих настолько плачевно, что им приходится увольнять сотрудников и распродавать коллекции. Несколько иная ситуация сложилась в Европе, где большинство музеев государственные или коммунальные. Они все-таки могут рассчитывать на дополнительную защиту.

Беседовала Екатерина Забродина