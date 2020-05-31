Сербы призвали помнить и осуждать усташский террор

В субботу, 30 мая, в местечке Старый Брод на реке Дрине, расположенном в 15 километрах от боснийского города Вишеграда, собрались представители власти Республики Сербской и Сербской Православной Церкви. Они отдали дань памяти более 6 тысячам зверски убитым здесь соплеменникам весной 1942 года в ходе бесчеловечной резни, устроенной мусульманской милицией из Восточной Боснии и "Чёрным легионом" - элитным воинским формированием Независимого государства Хорватия (НГХ), которыми командовал Юре Францетич.

Корреспондент "Российской газеты" попросил декана философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессора Драгу Мастиловича рассказать подробнее о преступления НГХ. Ученый разъяснил, что под покровительством Гитлера и в качестве его самых верных союзников хорваты-усташи приложили все усилия, чтобы завершить проект западных идеологов XIX века: его целью было недопущение проникновения России и православия к теплым морям за счет уничтожения почти двух миллионов православных сербов.

"В отчете Государственной комиссии Федеративной Народной Республики Югославии об установлении преступлений оккупантов и их пособников (1945 год), в числе прочего говорится: "Достижением НГХ стало то, что история получила новое представление о свирепости и кровопролитии. Вся история массовых криминальных убийств - просто блеклая картина перед лицом беспрецедентного террора в Хорватии (НГХ). В то время как за три столетия испанская инквизиция принесла около 30 тысяч жертв, Независимое государство Хорватия, с населением менее 6 миллионов человек, в течение нескольких месяцев уничтожило 500-700 тысяч человек". Эти преступления оставляли без слов даже немецких и итальянских офицеров. Так, гитлеровский представитель в НГХ генерал Эдмунд Гляйзе фон Хорстенау действия усташей называл "неистовством бесчеловечных садистов", - сообщил профессор.

Стоит отметить, что в состав марионеточного Независимого государства Хорватия (1941-1945) входили часть современной Республики Хорватии без Истрии и большей части Далмации, а также вся современная Босния и Герцеговина, некоторые районы Словении и Срем. Усташский концентрационный лагерь Ясеновац стал символом преступлений НГХ и был третьим по количеству жертв в Европе после Освенцима и Треблинки. Главными своими врагами усташи тогда объявили православных сербов. Руководитель НГХ Анте Павелич и министр образования, писатель Миле Будак хотели решить сербский вопрос радикально: треть - уничтожить, треть - насильно сделать католиками, треть - выселить в Сербию. Лозунг, придуманный Будаком, гласил: "Сербов - на вербы". Итоги геноцида, совершенного при безусловной поддержке католического клира, были ужасающими: разрушено 299 православных церквей, 240 000 сербов насильственно переведены в римско-католическую веру, а около 750 000 сербов убито.

Мастилович обратил внимание на то, что "из-за пиетета к этим и всем другим жертвам нацизма и фашизма нельзя допускать попыток пересмотра истории, искажения исторических фактов, подмены тезисов, релятивизации преступлений нацистов и их верных союзников". "При этом особо тщательно должны пресекаться попытки исторической фальсификации, нацеленные на объявление жертв нацизма нацистами и фашистами, а нацистов, фашистов и их верных союзников - антифашистами", - подчеркнул он.

Между тем в канун 75-летия Великой Победы над фашизмом президент Хорватии Зоран Миланович открыто выступил против проявлений неонацизма и попыток реабилитации в стране усташей, чьи идеи, к сожалению, все еще находят здесь значительное количество последователей.

Так, 1 мая хорватский лидер демонстративно покинул мероприятие в селе Окучани. Там отдавали дань памяти погибшим хорватским солдатам во время операции "Молния" в Западной Славонии (1-3 мая 1995 года), в рамках которой, между прочим, из Республики Сербской Краины (РСК) были насильно изгнаны свыше 5 тысяч сербов, 283 убиты или пропали без вести, среди них 57 женщин и девять детей. Однако Миланович дистанцировался от данной акции не из-за ее противоречивого характера, а в связи с наличием усташской символики у присутствовавших там лиц, в частности, отображения лозунга сторонников НГХ: "За Родину - готовы!". После этого президент Хорватии заявил, что и табличка с надписью "За Родину - готовы!", установленная в районе мемориального комплекса Ясеновац, представляет собой надругательство над жертвами нацизма и садизма, и ее необходимо демонтировать.

"Пора заканчивать с притворством. Этому должен быть положен конец. Я не могу и не хочу поддерживать репрессии, хотя считаю, что это должно быть запрещено законом", - заявил Зоран Миланович в интервью телеканалу RTL, комментируя действия последователей усташей в Хорватии.