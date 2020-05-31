США сохранят контроль за переработкой в РФ ядерных материалов для третьих стран

Между российской государственной корпорацией по атомной энергии (ГК "Росатом") и министерством энергетики США сохраняется взаимопонимание и продлена письменная договоренность о порядке учета и контроля ядерных материалов, подлежащих переработке в России по контрактам с третьими странами.

Такая информация содержится в опубликованном на неделе годовом отчете АО "Атомэнергопром". Созданная в 2007 году, эта компания консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли, но сама прямой хозяйственной деятельности не ведет: 94,449 процента ее акций принадлежит госкорпорации "Росатом", оставшиеся 5,551 - Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ. Компания обеспечивает полный цикл в сфере ядерной энергетики - от добычи и обогащения урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.

Как следует из отчета, в 2019 году "подписана Административная договоренность с министерством энергетики США в соответствии с "рамочным" межправительственным соглашением о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии".

Существо и детали договоренности не раскрываются, сказано лишь о том, что "документ определяет порядок учета и контроля ядерных материалов с американским "кодом обязательств", поступающих на предприятия российской атомной отрасли для переработки и последующей передачи по контрактам с третьими странами, в том числе американским заказчикам".

Упоминаемое в тексте российско-американское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного атома (известно как "соглашение 123") подписано в 2008 году и вступило в силу в 2011 году. Под ядерным материалами в нем понимаются природный, обедненный и обогащенный уран, а также уран, содержащийся в облученном (использованном в реакторах) ядерном топливе. Ключевой постулат "соглашения 123" - передача ядерных материалов в рамках соглашения и дальнейшие операции с ними, в том числе переработка, не должны преследовать военных целей.

Соблюдение этих условий, включая понятный обеим сторонам порядок учета ядерных материалов и контроль за их движением, описали в Административных договоренностях к межправсоглашению в конце 2011 года. Только после этого стало возможным в полном объеме исполнять долгосрочный контракт на поставку услуг по обогащению урана между российской компанией "Техснабэкспорт" (на мировом рынке - TENEX) и американской обогатительной корпорацией USEC.

Еще ранее, в 1993 году, между Россией и США было заключено межправительственное соглашение ВОУ-НОУ. Суть раскрывает его неофициальное название "Мегатонны - в мегаватты". В течение двадцати лет в России было переработано 500 тонн высокообогащенного урана (ВОУ) из сокращаемых ядерных боеголовок в низкообогащенный уран (НОУ) с целью коммерческих поставок (продажи) в США компаниям-производителям ядерного топлива для американских АЭС.

Поставки в рамках этого контракта с территории России были завершены в 2013 году, о чем широко сообщалось в российских и зарубежных СМИ.