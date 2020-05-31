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31.05.2020 20:54
Рубрика: В мире

Вирус гражданской войны

Столкновения на расовой почве уже происходят в 30 крупных американских городах
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8170)
Разграбленные магазины, сожженные офисные здания, раскуроченные банкоматы и разбитые полицейские автомобили - таковы последствия самых масштабных за последние годы беспорядков в США. Волнения, начавшись в Миннеаполисе (столица штата Миннесота) из-за убийства местного чернокожего жителя нарядом полиции, быстро вышли из-под контроля властей.

Спустя пять суток после инцидента ожесточенные столкновения протестующих с правоохранителями идут уже в 30 крупных американских городах, включая Атланту, Вашингтон, Денвер, Даллас, Детройт, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лас-Вегас и Сиэтл. Беспрецедентный размах бунта вынудил власти нескольких штатов ввести режим чрезвычайной ситуации, а также привлечь национальную гвардию и армию для стабилизации обстановки.

Фото: REUTERS/Eric Miller
Полицейские Миннесоты без повода арестовали журналиста CNN

В минувший вторник социальные сети в США в буквальном смысле взорвал видеоролик, на котором очевидцы запечатлели момент ареста офицерами полиции Миннеаполиса 46-летнего афроамериканца по имени Джордж Флойд. Безоружному и не сопротивляющемуся задержанному один из белых офицеров придавил коленом шею. Несмотря на неоднократные просьбы закованного в наручники гражданина дать ему возможность вздохнуть, стражи порядка продержали Флойда в таком положении несколько минут, после чего он потерял сознание и позже умер в больнице. Это трагическое происшествие немедленно вскрыло застарелую язву американского общества - скрытую расовую сегрегацию. Вопреки декларациям о гражданском равенстве в США, "двойные стандарты" по отношению к чернокожему населению страны далеко не изжиты и продолжают чрезвычайно болезненно проявляться в повседневной жизни афроамериканцев. На деле их права до сих пор измеряются в отдельной системе координат, о которой в США не принято говорить публично.

Под лозунгами "Я не могу дышать" - такими были последние слова погибшего - разгневанные представители "цветного" населения США быстро перешли от мирных акций протеста к массовым погромам и мародерству. Продолжающаяся в стране эпидемия коронавируса и вызванный ею стремительный рост безработицы, по мнению обозревателей, лишь подлили масла в огонь начавшихся беспорядков.

Несмотря на то, что власти уволили виновного в "убийственном аресте" офицера, а затем официально предъявили ему обвинение в причинении смерти, накопившийся у афроамериканцев за долгие годы хронической несправедливости, неравенства и унижений "пар" таким образом спустить не удалось. Уже в среду бунтовщики захватили и сожгли участок полиции Миннеаполиса, разграбили местные магазины и полностью парализовали жизнь города. В ответ полиция применила спецсредства - резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе возникших перестрелок был убит как минимум 1 человек и еще несколько оказались ранены.

Дошло до того, что жестокие столкновения вспыхнули прямо под стенами Белого дома в Вашингтоне. Собравшиеся в ночь на воскресенье у резиденции президента США демонстранты в количестве около тысячи человек сначала скандировали "Расистские полицейские должны убраться", а затем сожгли американский флаг и попытались прорвать заграждения - в охранявших периметр здания сотрудников секретной службы полетели камни и бутылки. Неизвестно, наблюдал ли лично за происходящим Дональд Трамп, но свою охрану он в итоге похвалил, а протестующих припугнул "злобными собаками" и "самым смертоносным оружием". "Когда начинаются грабежи, начинается стрельба", также написал американский лидер в своем Twitter и назвал протестующих "разбойниками"

Для разгона протестующих в штате Миннесота привлекли нацгвардию США

Такие агрессивные комментарии от президента США, обвинившего к тому же своих политических оппонентов - демократов в потворствовании беспределу, еще больше разъярили протестующих и усилили раскол в и без того поляризованном обществе, отметила газета The New York Times.

Что же касается требований нынешних демонстрантов "справедливости и правосудия", то едва ли они могут всерьез рассчитывать на их исполнение американскими властями. Ведь практика уголовного преследования полицейских в США, явно превысивших свои служебные полномочия по отношению к афроамериканцам, свидетельствует о том, что большинству удается остаться на свободе. Так, выстреливший 12 раз в безоружного Майкла Брауна офицер был оправдан судом, поскольку "действовал в рамках самообороны". Аналогичным вердиктом завершилось и другое резонансное дело об убийстве в феврале 2012 года 17-летнего афроамериканца Трэйвона Мартина белым охранником Джорджем Циммерманом.

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