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31.05.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Тяжелая весна 2020 года: У рубля бывало и похуже

Текст: Георгий Панин
Весна 2020 года во многих странах оказалась очень тяжелой, и Россия не стала исключением. Но оказывается для валютного рынка времена бывали еще сложнее.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Специально для "Российской газеты" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", вспомнила весну прошлых лет, а также дала прогноз на лето 2020 года:

Фото: iStock
Почему укрепляются рубль и другие валюты развивающихся стран

- В этом году только за один март российский рубль потерял 17,6 процента по отношению к доллару, обесценившись до уровня 78, - напомнила эксперт. - В апреле и мае он несколько восстановился после обвала. И в итоге укрепился к доллару на 5,8 процента. Курс доллара к концу мая закрепился в коридоре 70-71 рубля.

В ослаблении российской валюты прошедшей весной значительную роль сыграл обвал цен на нефть и спад в мировой экономике. Но еще никогда в XXI и даже в прошлом XX веке причиной мирового кризиса не была эпидемия коронавируса всемирного масштаба.

Были времена для валютного рынка и похуже. Причем даже в те годы, когда не было ни мировых, ни внутренних экономических кризисов! Так, для рубля в целом намного более сложными, чем весна 2020 года, оказался 2018 год. Хотя той весной он подешевел к доллару всего на 10 процентов (до 62,11 рубля), но это спровоцировало дальнейшую отрицательную динамику.

Фото: iStock
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Причиной обвала рубля весной 2018 года стали санкции США, которые были введены против ряда секторов российской экономики. А также угроза распространения санкций на российский госдолг, которая, впрочем, не исчезла полностью даже сегодня. Весенний обвал рубля, случившийся из-за санкций, повторился еще и в августе 2018 года, а по итогам всего года рубль подешевел к доллару более чем на 19 процентов. И восстановился после обвала уже только в 2019 году.

Можно еще вспомнить 2012 год. После весенних обвалов на 10 процентов рубль тоже в течение года продолжал показывать отрицательную динамику. Наибольший процент падения рубля в 2012 году пришелся на май, что, по-видимому, было связано с политическими причинами. Никаких существенных экономических поводов для обвала рубля не было.

Что ждет рубль этим летом

У рынка есть большая и вполне обоснованная надежда на преодолении эпидемии Covid-19 и отмену связанных с ней ограничений. Это должно способствовать постепенному восстановлению экономики, а также укреплению рубля. Что выгодно отличает весну 2020 года от 2018 и 2012 годов, уверена Наталья Мильчакова.

Фото: Максим Чурусов/ТАСС
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В первой декаде июня должны состояться встречи стран-участниц ОПЕК и ОПЕК++, итоги которых окажут влияние на цену нефти, а, соответственно, и на курс российского рубля. Среди других важных июньских событий присутствуют новые меры государственной поддержки бизнеса в России, новости о преодолении пандемии Covid-19 в мире и макроэкономическая статистика по России, США, Китаю и еврозоне.

"Основными рисками для курса рубля, - предупреждает эксперт "РГ", - могут стать возможная новая волна пандемии коронавируса, а также обострение отношений между Китаем и США и возможные санкции США против Китая. В июне, с учетом совокупности этих, мы ожидаем курс доллара в коридоре 69-74 рублей, в июле и августе - более широкий коридор в 67-77 рублей. Курс евро ожидаем в июне в интервале 76-81 рубля. На июль и август прогнозируем также более широкий коридор в 75-85 рублей".

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