Тысячи европейских переводчиков остались без работы из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса тысячи переводчиков, работавших в структурах Евросоюза, лишились работы, а евродепутаты - возможности выступать на родном языке.

На недавнем заседании комитета Европарламента по международным делам его председатель обратился к коллегам с просьбой "выступать по-английски, поскольку переводчиков уже нет". Дело в том, что структуры Евросоюза, прежде всего, Европарламент, Еврокомиссия и Евросовет, дававшие работу примерно четырем тысячам переводчиков, весной расторгли соглашения с большинством из них. Это объясняется тем, что во избежание распространения коронавируса в Брюсселе в офисах европейских организаций количество ежедневных встреч и заседаний сокращено с 40-50 до 4-5.

Кроме того, на мероприятиях, где требуется очное присутствие переводчика, из-за необходимости соблюдать дистанцию, в кабинках, в которых раньше размещали до трех сотрудников, теперь может работать только один человек. Да и некоторые заседания в режиме видеоконференции, даже, например, недавние онлайн-переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, теперь, по данным Politico, проходят вовсе без перевода. Для синхронного онлайн-перевода на таких мероприятиях лингвисты используют приложение под названием Interactio.

"Но переводчикам нужно видеть человека, который говорит", - признался Politico один из них.

"На таких встречах мы теряем контекст, а повышенная концентрация усиливает нашу усталость. Нам становится труднее расшифровать смысл слов говорящего", - добавил он.

Среди около четырех тысяч переводчиков в институтах Евросоюза только 800 являются штатными сотрудниками. Остальные - внештатники, из которых лишь 1,2 тыс. работает по договору, а оставшиеся - фрилансеры, привлекаемые для участия в конкретных мероприятиях. Согласно правилам ЕС, договор с сотрудниками можно расторгнуть, лишь уведомив его об этом за 60 дней. Поэтому в марте и апреле евродепутаты и члены Еврокомиссии и Евросовета из 27 стран спокойно объяснялись на родных языках, а в мае у них начались проблемы. Например, евродепутат из Португалии Сандра Перейра начала свое выступление на заседании парламентской комиссии по промышленности с того, что она очень сожалеет, что не может говорить на португальском языке из-за отсутствия переводчика. Правда, на пленарных заседаниях Европейского парламента удается организовать перевод со всех языков, кроме мальтийского и используемого в Шотландии гаэльского, но вот работа в комиссиях и на отдельных переговорах затруднена - депутаты и члены делегаций не понимают друг друга.

В тяжелом положении оказались и сами специалисты по переводу. По словам евродепутата из Германии Александры Гизе, которая и сама когда-то работала в Брюсселе переводчиком, большинство из них не получает никаких страховых выплат и компенсаций. Ее коллега Терри Рейнтке призвал Европарламент найти возможность помочь этим людям. В составленном им письме спикеру Давиду Сассоли, под которым подписались многие депутаты, говорится: "Переводчики гарантируют многоязычность ЕС и они жизненно необходимы для поддержания работоспособности и функциональности его институтов… Совершенно очевидно, что Европейский парламент обязан позаботиться о своих внештатных переводчиках, поскольку они не подпадают под действие национальных мер финансовой поддержки".