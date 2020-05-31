В 2021 году "Роскосмос" возобновит лунную программу

Напомним: ранее по итогам заседания Совета РАН по космосу с участием главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и президента РАН Александра Сергеева сообщалось, что российская программа освоения Луны будет реализована в несколько этапов до 2040 года. Так, до 2025 года планируется отработать все технологии на МКС, создание базового модуля окололунной станции, испытание перспективного пилотируемого корабля "Федерация", беспилотные облеты Луны "Федерацией" и исследование Луны автоматическими станциями. Второй этап - отработка средств доступа на поверхность Луны, первые пилотируемые полеты и размещение первых элементов посещаемой базы. На третьем этапе должно быть завершено строительство полноценной посещаемой лунной базы. Станция может быть создана с 2030 по 2035 год. А первая высадка космонавтов рассчитана на двухнедельное пребывание на поверхности Луны.

В конечном счете, как говорят эксперты, речь идет именно о создании долгосрочной лунной базы - не обитаемой, а посещаемой. В основном - это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны. По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, эта задача более масштабная и ответственная, чем та, которая стояла перед США во время их лунной программы в 60-е и 70-е годы.

На октябрь будущего года запланирован запуск космического аппарата Луна-25. Это будет первый после 45-летнего перерыва пуск к Луне: последний состоялся в 1976 году. Его основной задачей станут дистанционные исследования и выбор подходящих площадок для последующих спускаемых аппаратов, а посадочный аппарат будет исследовать поверхность в районе южного полюса, в том числе криогенным бурением до глубины двух метров.

Затем "Луна-26" создаст трехмерную карту Луны для выбора места высадки первых российских космонавтов. Как рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович на заседании Совета РАН по космосу, впервые с помощью стереосъемки будет создана топографическая карта Луны с разрешением 2-3 метра. На плоскости это уже есть после работы американских спутников, но здесь с помощью обработки стереоизображений и анализа освещенности будет получена универсальная карта высот всей Луны с высокой точностью.

Специально под работу стереокамеры выбрана высота орбиты "Луны-26" над лунной поверхностью - примерно 60 километров. Запуск "Луны-26" планируется на 2024 год.

Также уже сообщалось, что "Роскосмос" планирует выделить 594 миллиона рублей на эскизный проект станции "Луна-28", которой предстоит привезти лунный грунт на Землю. По планам, запуск лунной посадочной станции "Луна-28" ("Луна-Грунт") с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком ДМ-03 намечается в 2027 году. Станции предстоит совершить посадку на южном полюсе Луны, взять образцы лунного грунта в замороженном виде и возвратить их на Землю в специальной капсуле.

По словам руководителя отдела ядерной планетологии ИКИ РАН Игоря Митрофанова, "Луна-28" может доставить на Землю от двух до четырех килограммов образцов лунного грунта. Всего станция возьмет десять образцов лунного грунта на глубине до одного метра, масса каждого из них составит 150 граммов. Ученые ожидают, что в каждом образце будет содержаться до восьми граммов воды в замороженном состоянии.

Между тем, новый российский корабль "Орел" должен совершить пилотируемый облет Луны в 2029 году. Это следует из презентации первого заместителя главы "Роскосмоса" Юрия Урличича на Академических чтениях по космонавтике памяти С. П. Королева.

Так, на 2028 год планируется беспилотный облет Луны кораблем "Орел", в 2029 году - пилотируемый облет и отработка пилотируемой стыковки корабля с лунным взлетно-посадочным комплексом. Также на 2029 год планируется отправить автоматический луноход.

В презентации упоминается российская лунная программа, в рамках которой планируется несколько миссий - "Луна-Глоб" (2021 год), орбитальный аппарат "Луна - ресурс-1" (2024 год), посадочный аппарат "Луна - Ресурс-1" (2025 год), "Луна-Грунт" (2028 год).

Первый испытательный запуск корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") должен состояться в 2023 году, его первый беспилотный полет к Международной космической станции (МКС) - в 2024-м, а пилотируемый полет на станцию - в 2025-м.