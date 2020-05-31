В Британии разрешили проведение скачек без зрителей

В Британии с 1 июня разрешат спортивные состязания. Первым традиционным видом спорта, в котором, правда, без зрителей будут соревноваться в Соединенном Королевстве, станут скачки.

Британское правительство утвердило окончание 11-недельного перерыва в соревнованиях при условии соблюдения всех требований защиты от коронавируса и отсутствия зрителей на трибунах. "Ожидание окончено. Живой спорт в Британии возвращается в условиях тщательного контроля безопасности", - объявил накануне министр культуры и спорта Оливер Дауден. По его словам, окончательное решение - проводить соревнования или нет - будут принимать профильные спортивные ассоциации.

Клуб Жокеев немедленно объявил о проведении скачек в Ньюкасле. По данным клуба, в британских скачках, которые являются одним из старейших и популярнейших здесь видов спорта, заняты десятки тысяч человек. Отсутствие соревнований с 17 марта привело к тому, что многие столкнулись со значительными трудностями.

"Закрытие было невероятно тяжелым периодом для нашей отрасли, и путь к восстановлению будет долгим", - сообщила исполнительный директор Делия Бушелл. "Хотя мы не контактируем с людьми, тем не менее, мы планируем ряд мер для создания максимально безопасной среды для участников", - сообщила она.

Как стало известно накануне, жокеи должны будут носить маски и проходить медицинскую проверку по прибытии и перед уходом с ипподрома в городе Ньюкасл, где, по данным агентства Associated Press, уже запланировано 10 гонок. В числе новых правил также требование к участникам и персоналу приезжать на мероприятия поодиночке и, где это возможно, на личном транспорте. В тех случаях, когда невозможно придерживаться принципа социального дистанцирования, то есть, соблюдать расстояние в два метра, необходимо "оценивать и смягчать риски".

Среди прочего представителям СМИ предписано "минимизировать общение" со всеми участниками процесса, включая игроков. Также и во время споров между игроками и судьями или празднования победы участникам мероприятий придется соблюдать дистанцию.