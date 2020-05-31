В чемпионате Италии после возобновления сезона будут играть каждый день

Интересные новости пришли с Апеннин. По информации итальянских СМИ, матчи оставшихся 12 туров "серии А" после рестарта турнира будут проходить ежедневно, чтобы успеть доиграть соревнование до 2 августа (возобновление намечено на 20 июня).
При этом игры в интересах телевидения и клубов будут начинаться в разное время. По понедельникам и четвергам встречи будут стартовать в 21.00, по вторникам, средам и четвергам - в 19.00 и 21.00. Каждую пятницу будет один матч в 21.00, а по субботам и воскресеньям - три: в 17.15, 19.30 и 21.45.
- Возвращение "серии А" - послание надежды для всей страны. Счастлив и доволен данным результатом. Наш проект несет большую ответственность, потому что в нем задействован весь профессиональный футбол страны с сериями "А", "B" и "С", - заявил президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина.
Если сезон в высшем дивизионе будет прерван повторно, то его доиграют в формате плей-офф. Мини-турнир будет разыгран между командами из верхней и нижней части таблицы "серии А". Таким образом определятся клубы, которые получат повышение в классе и вылетят в низшие лиги. Если же турниры будут завершены окончательно, то финальные позиции команд выберут с помощью специальных корректирующих коэффициентов.
На неделе было официально объявлено, что сезон в английской Премьер-лиге (АПЛ) возобновится 17 июня отложенными матчами 28-го тура: "Манчестер Сити" - "Арсенал" и "Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед".
Все встречи оставшихся до конца сезона девяти туров пройдут без зрителей. При этом пять из этих игр могут пройти на нейтральных полях.
По итогам переговоров между руководством АПЛ и полицией было принято решение, что большинство матчей примут домашние стадионы команд, но некоторые необходимо перенести на нейтральную территорию. Речь идет о следующих поединках: "Манчестер Сити" - "Ливерпуль", "Манчестер Сити" - "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед" - "Шеффилд Юнайтед", "Ньюкасл" - "Ливерпуль" и "Эвертон" - "Ливерпуль". Также на нейтральном поле может состояться любая встреча, где лидер первенства "Ливерпуль" сможет оформить чемпионство, если этого не случится в игре с "Эвертоном".
К слову, глава АПЛ Ричард Мастерс выразил надежду, что уже со следующего сезона болельщики вернутся на трибуны.
- Никто пока не знает, когда фанаты вновь заполнят стадионы. Но в АПЛ и у клубов есть оптимизм, что уже в новом сезоне мы увидим их на аренах. Это может происходить поэтапно. Мы стремимся к этому, - подчеркнул Мастерс.
Тем временем очередной шаг к чемпионству в Германии сделала "Бавария". После возобновления сезона мюнхенцы выиграли во всех четырех встречах с общим счетом 13:2. В 29-м туре Роберт Левандовски и компания покуражились на "Фортуне" (Дюссельдорф), отправив в ворота соперника пять безответных мячей - 5:0.
"Бавария" оторвалась от конкурентов на десять очков. И это за пять туров до конца первенства. Что касается лучшего бомбардира Бундеслиги Левандовского, то для него голы в игре с "Фортуной" стали 28-м и 29-м в нынешнем сезоне. Поляк стал единоличным лидером в гонке за "Золотой бутсой" (приз, ежегодно вручаемый лучшему снайперу национальных лиг стран, входящих в УЕФА. - Прим. "РГ"), оставив позади себя форварда римского "Лацио" Чиро Иммобиле (27 голов).
Благодаря итогу матча с "Фортуной" рекорд установил рулевой "Баварии" Ханс-Дитер Флик. Эта победа стала для него 22-й в стартовых 25 играх на посту главного тренера мюнхенцев. Флик превзошел достижение Хосепа Гвардиолы, в активе которого была 21 победа в первых 25 матчах в "Баварии".
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Необычный способ восполнить отсутствие зрителей на трибунах придумали в Дании. Болельщики футбола в этой стране посетили первый матч после возобновления сезона между "Орхусом" и "Рандерсом" с помощью платформы Zoom. Трансляцию фанатов организовал "Орхус".
На стадионе установили три экрана общей площадью 120 квадратных метров, на которых во время встречи показывали болельщиков. Один монитор был для тех, кто поддерживает хозяев, второй - гостей, третий - для нейтральных зрителей. На матч было распределено десять тысяч билетов. Поскольку Zoom не позволяет проводить конференции с таким количеством участников, людей разделили на 556 конференций по 18 человек в каждой.
По словам руководителя департамента медиа "Орхуса" Сорена Карлсена, на реализацию проекта ушли недели подготовки. "Я никогда не был так занят перед игрой. И это забавно, потому что зрителей на трибунах ведь не было", - отметил Карлсен.
Московский "Локомотив" попрощался с теперь уже бывшим главным тренером команды Юрием Семиным, контракт которого с клубом истек накануне 31 мая.
- Сегодня последний день Юрия Семина в качестве главного тренера "Локомотива". Первые игры в Европе и первые кубки, первые медали и первое чемпионство. Он уходил, чтобы вернуться и вновь сделать "Локомотив" первым! Мы не прощаемся с Юрием Семиным, а говорим ему: "Спасибо, Палыч", - говорится в сообщении в Twitter столичного клуба.
Помимо благодарности Семину за работу, "Локомотив" обратился к болельщикам и предложил им написать письма Юрию Павловичу. В общей сложности Семин был главным тренером "железнодорожников" на протяжении 24 лет. За эти годы москвичи завоевали 13 трофеев.