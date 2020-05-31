В чемпионате Италии после возобновления сезона будут играть каждый день

Новости

Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок 31.05.2020
Посольство направило в госдеп ноту из-за инцидента с журналистом РФ 31.05.2020
Медведев рассказал о перспективах цифрового голосования на выборах 31.05.2020
Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина 31.05.2020
Трамп анонсировал признание движения "Антифа" террористами 31.05.2020
Попова сообщила о связи COVID-19 со свертываемостью крови 31.05.2020
В Британии разрешили проведение скачек без зрителей 31.05.2020
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС 31.05.2020
Жителям Подмосковья разрешили посещать храмы 31.05.2020
Британцы выразили желание стать учителями после карантина 31.05.2020
В Новороссийске проверят информацию о жестоком избиении женщины 31.05.2020
Рогозин поздравил NASA и SpaceX с успешным полетом Crew Dragon 31.05.2020
В КБР избрали меру пресечения адвокатам, подравшимся с полицейскими 31.05.2020
Эксперимент по имитации полета на Луну перенесен на 2021 год 31.05.2020
Российский фильм "Аванпост" откроет японский прокат после эпидемии 31.05.2020
На Ставрополье запустили мобильное приложение для туристов 31.05.2020
Чуть доработанные Lada Granta и Kalina. Чего ждать от подержанных Datsun 31.05.2020
В Питтсбурге вандалы испортили скульптуру великого хоккеиста Марио Лемье 31.05.2020
Crew Dragon успешно пристыковался к МКС 31.05.2020
Площадь перед Нотр-Дам открылась для посетителей 31.05.2020
"Роскосмос" допустил полеты космонавтов к МКС на кораблях Илона Маска 31.05.2020
В Сочи постояльцев обсерватора задержали за распитие алкоголя 31.05.2020
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи 31.05.2020
Пушков: Трамп прав в своей оценке "большой семерки" 31.05.2020
В МИД назвали жестокостью распыление полицией США спрея в лицо журналисту РФ 31.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
31.05.2020 23:09
Рубрика: Спорт

В режиме нон-стоп

В чемпионате Италии после возобновления сезона будут играть каждый день
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 116(8170)
Европейский футбол потихоньку выходит из карантина. Вовсю идет борьба в немецкой Бундеслиге, а уже в ближайшее время возобновятся сезоны в Испании, Италии и Англии.
Лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду уже вернулся в Италию и приступил к тренировкам. Фото: Gettyimages Лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду уже вернулся в Италию и приступил к тренировкам. Фото: Gettyimages
Лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду уже вернулся в Италию и приступил к тренировкам. Фото: Gettyimages

Интересные новости пришли с Апеннин. По информации итальянских СМИ, матчи оставшихся 12 туров "серии А" после рестарта турнира будут проходить ежедневно, чтобы успеть доиграть соревнование до 2 августа (возобновление намечено на 20 июня).

Фото: AP Photo/Andrea Comas
"Реал" признан самым дорогим футбольным клубом 2020 года

При этом игры в интересах телевидения и клубов будут начинаться в разное время. По понедельникам и четвергам встречи будут стартовать в 21.00, по вторникам, средам и четвергам - в 19.00 и 21.00. Каждую пятницу будет один матч в 21.00, а по субботам и воскресеньям - три: в 17.15, 19.30 и 21.45.

- Возвращение "серии А" - послание надежды для всей страны. Счастлив и доволен данным результатом. Наш проект несет большую ответственность, потому что в нем задействован весь профессиональный футбол страны с сериями "А", "B" и "С", - заявил президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

Если сезон в высшем дивизионе будет прерван повторно, то его доиграют в формате плей-офф. Мини-турнир будет разыгран между командами из верхней и нижней части таблицы "серии А". Таким образом определятся клубы, которые получат повышение в классе и вылетят в низшие лиги. Если же турниры будут завершены окончательно, то финальные позиции команд выберут с помощью специальных корректирующих коэффициентов.

На неделе было официально объявлено, что сезон в английской Премьер-лиге (АПЛ) возобновится 17 июня отложенными матчами 28-го тура: "Манчестер Сити" - "Арсенал" и "Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед".

Все встречи оставшихся до конца сезона девяти туров пройдут без зрителей. При этом пять из этих игр могут пройти на нейтральных полях.

По итогам переговоров между руководством АПЛ и полицией было принято решение, что большинство матчей примут домашние стадионы команд, но некоторые необходимо перенести на нейтральную территорию. Речь идет о следующих поединках: "Манчестер Сити" - "Ливерпуль", "Манчестер Сити" - "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед" - "Шеффилд Юнайтед", "Ньюкасл" - "Ливерпуль" и "Эвертон" - "Ливерпуль". Также на нейтральном поле может состояться любая встреча, где лидер первенства "Ливерпуль" сможет оформить чемпионство, если этого не случится в игре с "Эвертоном".

К слову, глава АПЛ Ричард Мастерс выразил надежду, что уже со следующего сезона болельщики вернутся на трибуны.

- Никто пока не знает, когда фанаты вновь заполнят стадионы. Но в АПЛ и у клубов есть оптимизм, что уже в новом сезоне мы увидим их на аренах. Это может происходить поэтапно. Мы стремимся к этому, - подчеркнул Мастерс.

Фото: Harry How/Getty Images
В США призвали переименовать награду НХЛ в честь Овечкина

Тем временем очередной шаг к чемпионству в Германии сделала "Бавария". После возобновления сезона мюнхенцы выиграли во всех четырех встречах с общим счетом 13:2. В 29-м туре Роберт Левандовски и компания покуражились на "Фортуне" (Дюссельдорф), отправив в ворота соперника пять безответных мячей - 5:0.

"Бавария" оторвалась от конкурентов на десять очков. И это за пять туров до конца первенства. Что касается лучшего бомбардира Бундеслиги Левандовского, то для него голы в игре с "Фортуной" стали 28-м и 29-м в нынешнем сезоне. Поляк стал единоличным лидером в гонке за "Золотой бутсой" (приз, ежегодно вручаемый лучшему снайперу национальных лиг стран, входящих в УЕФА. - Прим. "РГ"), оставив позади себя форварда римского "Лацио" Чиро Иммобиле (27 голов).

Благодаря итогу матча с "Фортуной" рекорд установил рулевой "Баварии" Ханс-Дитер Флик. Эта победа стала для него 22-й в стартовых 25 играх на посту главного тренера мюнхенцев. Флик превзошел достижение Хосепа Гвардиолы, в активе которого была 21 победа в первых 25 матчах в "Баварии".

Поддержали по видео

Необычный способ восполнить отсутствие зрителей на трибунах придумали в Дании. Болельщики футбола в этой стране посетили первый матч после возобновления сезона между "Орхусом" и "Рандерсом" с помощью платформы Zoom. Трансляцию фанатов организовал "Орхус".

Сезон в высшей лиге чемпионата Италии - "серии А", возобновится 20 июня и должен завершиться 2 августа

На стадионе установили три экрана общей площадью 120 квадратных метров, на которых во время встречи показывали болельщиков. Один монитор был для тех, кто поддерживает хозяев, второй - гостей, третий - для нейтральных зрителей. На матч было распределено десять тысяч билетов. Поскольку Zoom не позволяет проводить конференции с таким количеством участников, людей разделили на 556 конференций по 18 человек в каждой.

По словам руководителя департамента медиа "Орхуса" Сорена Карлсена, на реализацию проекта ушли недели подготовки. "Я никогда не был так занят перед игрой. И это забавно, потому что зрителей на трибунах ведь не было", - отметил Карлсен.

Между тем

Московский "Локомотив" попрощался с теперь уже бывшим главным тренером команды Юрием Семиным, контракт которого с клубом истек накануне 31 мая.

- Сегодня последний день Юрия Семина в качестве главного тренера "Локомотива". Первые игры в Европе и первые кубки, первые медали и первое чемпионство. Он уходил, чтобы вернуться и вновь сделать "Локомотив" первым! Мы не прощаемся с Юрием Семиным, а говорим ему: "Спасибо, Палыч", - говорится в сообщении в Twitter столичного клуба.

Помимо благодарности Семину за работу, "Локомотив" обратился к болельщикам и предложил им написать письма Юрию Павловичу. В общей сложности Семин был главным тренером "железнодорожников" на протяжении 24 лет. За эти годы москвичи завоевали 13 трофеев.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин и иностранные гости посмотрят Парад Победы с трибуны
Песков ответил на вопрос о дате голосования по Конституции
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
В МИД назвали жестокостью распыление полицией США спрея в лицо журналисту РФ
Косачев оценил заявление Трампа о намерении пригласить Россию на саммит G7
Александра Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса
Почему мастера традиционных боевых искусств проигрывают в схватках