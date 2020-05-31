В чемпионате Италии после возобновления сезона будут играть каждый день

Европейский футбол потихоньку выходит из карантина. Вовсю идет борьба в немецкой Бундеслиге, а уже в ближайшее время возобновятся сезоны в Испании, Италии и Англии.

Лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду уже вернулся в Италию и приступил к тренировкам. Фото: Gettyimages

Интересные новости пришли с Апеннин. По информации итальянских СМИ, матчи оставшихся 12 туров "серии А" после рестарта турнира будут проходить ежедневно, чтобы успеть доиграть соревнование до 2 августа (возобновление намечено на 20 июня).

При этом игры в интересах телевидения и клубов будут начинаться в разное время. По понедельникам и четвергам встречи будут стартовать в 21.00, по вторникам, средам и четвергам - в 19.00 и 21.00. Каждую пятницу будет один матч в 21.00, а по субботам и воскресеньям - три: в 17.15, 19.30 и 21.45.

- Возвращение "серии А" - послание надежды для всей страны. Счастлив и доволен данным результатом. Наш проект несет большую ответственность, потому что в нем задействован весь профессиональный футбол страны с сериями "А", "B" и "С", - заявил президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

Если сезон в высшем дивизионе будет прерван повторно, то его доиграют в формате плей-офф. Мини-турнир будет разыгран между командами из верхней и нижней части таблицы "серии А". Таким образом определятся клубы, которые получат повышение в классе и вылетят в низшие лиги. Если же турниры будут завершены окончательно, то финальные позиции команд выберут с помощью специальных корректирующих коэффициентов.

На неделе было официально объявлено, что сезон в английской Премьер-лиге (АПЛ) возобновится 17 июня отложенными матчами 28-го тура: "Манчестер Сити" - "Арсенал" и "Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед".

Все встречи оставшихся до конца сезона девяти туров пройдут без зрителей. При этом пять из этих игр могут пройти на нейтральных полях.

По итогам переговоров между руководством АПЛ и полицией было принято решение, что большинство матчей примут домашние стадионы команд, но некоторые необходимо перенести на нейтральную территорию. Речь идет о следующих поединках: "Манчестер Сити" - "Ливерпуль", "Манчестер Сити" - "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед" - "Шеффилд Юнайтед", "Ньюкасл" - "Ливерпуль" и "Эвертон" - "Ливерпуль". Также на нейтральном поле может состояться любая встреча, где лидер первенства "Ливерпуль" сможет оформить чемпионство, если этого не случится в игре с "Эвертоном".

К слову, глава АПЛ Ричард Мастерс выразил надежду, что уже со следующего сезона болельщики вернутся на трибуны.

- Никто пока не знает, когда фанаты вновь заполнят стадионы. Но в АПЛ и у клубов есть оптимизм, что уже в новом сезоне мы увидим их на аренах. Это может происходить поэтапно. Мы стремимся к этому, - подчеркнул Мастерс.

Тем временем очередной шаг к чемпионству в Германии сделала "Бавария". После возобновления сезона мюнхенцы выиграли во всех четырех встречах с общим счетом 13:2. В 29-м туре Роберт Левандовски и компания покуражились на "Фортуне" (Дюссельдорф), отправив в ворота соперника пять безответных мячей - 5:0.

"Бавария" оторвалась от конкурентов на десять очков. И это за пять туров до конца первенства. Что касается лучшего бомбардира Бундеслиги Левандовского, то для него голы в игре с "Фортуной" стали 28-м и 29-м в нынешнем сезоне. Поляк стал единоличным лидером в гонке за "Золотой бутсой" (приз, ежегодно вручаемый лучшему снайперу национальных лиг стран, входящих в УЕФА. - Прим. "РГ"), оставив позади себя форварда римского "Лацио" Чиро Иммобиле (27 голов).

Благодаря итогу матча с "Фортуной" рекорд установил рулевой "Баварии" Ханс-Дитер Флик. Эта победа стала для него 22-й в стартовых 25 играх на посту главного тренера мюнхенцев. Флик превзошел достижение Хосепа Гвардиолы, в активе которого была 21 победа в первых 25 матчах в "Баварии".

Поддержали по видео

Необычный способ восполнить отсутствие зрителей на трибунах придумали в Дании. Болельщики футбола в этой стране посетили первый матч после возобновления сезона между "Орхусом" и "Рандерсом" с помощью платформы Zoom. Трансляцию фанатов организовал "Орхус".

Сезон в высшей лиге чемпионата Италии - "серии А", возобновится 20 июня и должен завершиться 2 августа

На стадионе установили три экрана общей площадью 120 квадратных метров, на которых во время встречи показывали болельщиков. Один монитор был для тех, кто поддерживает хозяев, второй - гостей, третий - для нейтральных зрителей. На матч было распределено десять тысяч билетов. Поскольку Zoom не позволяет проводить конференции с таким количеством участников, людей разделили на 556 конференций по 18 человек в каждой.

По словам руководителя департамента медиа "Орхуса" Сорена Карлсена, на реализацию проекта ушли недели подготовки. "Я никогда не был так занят перед игрой. И это забавно, потому что зрителей на трибунах ведь не было", - отметил Карлсен.

Между тем

Московский "Локомотив" попрощался с теперь уже бывшим главным тренером команды Юрием Семиным, контракт которого с клубом истек накануне 31 мая.

- Сегодня последний день Юрия Семина в качестве главного тренера "Локомотива". Первые игры в Европе и первые кубки, первые медали и первое чемпионство. Он уходил, чтобы вернуться и вновь сделать "Локомотив" первым! Мы не прощаемся с Юрием Семиным, а говорим ему: "Спасибо, Палыч", - говорится в сообщении в Twitter столичного клуба.

Помимо благодарности Семину за работу, "Локомотив" обратился к болельщикам и предложил им написать письма Юрию Павловичу. В общей сложности Семин был главным тренером "железнодорожников" на протяжении 24 лет. За эти годы москвичи завоевали 13 трофеев.