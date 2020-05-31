В Испании открывается все больше пляжей

Ряд испанских провинций в понедельник перейдет на третий этап четырехступенчатого плана выхода из карантина. Это значит, что для посещения откроется еще больше пляжей. И местные власти ищут способ выполнить рекомендации министерства здравоохранения по ограничению числа одновременно загорающих и купающихся.

Особое внимание испанские СМИ уделяют побережью Валенсии (Коста дель Асаар, Коста де Валенсия и Коста Бланка занимают более трети восточного побережья Испании), именно сюда больше всего стремятся летом жители пиренейского королевства, а также туристы из других стран.

Поскольку полтора десятка провинций получили возможность открыть свои пляжи еще неделю назад, многие муниципалитеты решили воспользоваться их опытом. В Гандии на берег будет отправлено больше патрульных и спасателей, а в воду можно будет войти только по специальным мосткам. Песок обещают чистить каждый день. А вот душевые и игровые площадки будут закрыты до начала июля.

В Сагунто на вооружение взяли беспилотники, с которых будут следить за скоплениями людей и сообщать об этом в полицию. Кроме того, изучается возможность создания коридоров для "променада" по песку. В Валенсии взяли на вооружение все методы: и увеличили число патрулей, и привлекли беспилотники, и усилили службу по уборке песка. Но все же тут надеются на сознательность граждан, для которых установили информационные щиты и правилами поведения и размещения гамаков.

А вот в Бенидорме решили не рисковать. Местные власти отложили открытие пляжей до 15 июня, чтоб получше подготовиться. "Пока мы не сможем предложить максимальную безопасность пользователям на наших пляжах, мы не будем их открывать", - заявил мэр города Тони Перес. При этом в муниципалитете уже заявили, что установят часы для посещения пляжа. Позагорать можно будет утром и вечером, а дневные и ночные часы будут использоваться для очистки песка и дезинфекции предметов общего пользования.

Как отмечает El Mundo, примеру Бенидорма последовали еще несколько муниципалитетов. Впрочем, эти решения не сильно скажутся на отдыхе испанцев, ведь официально лето в стране начинается не в июне, а в июле. К тому же режим чрезвычайного положения, во время которого запрещено перемещаться между провинциями, будет действовать, скорее всего, еще три недели (пока он продлен до 7 июня, но Мадрид уже ведет переговоры с различными партиями о продлении режима "тревоги" еще на 15 дней).