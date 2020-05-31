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31.05.2020 15:58
Рубрика: В мире

В Испании предложили часть уроков в школах проводить на природе

Текст: Юрий Когалов

В Испании предложили воспользоваться опытом летних лагерей и после начала занятий в школах в новом учебном году часть уроков проводить на природе. Идею высказали представители Федерации Эдна, объединяющей различные образовательные инициативы, использующие естественную среду для своих занятий.

Фото: Istock
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По их мнению, предугадать, как будет развиваться ситуация в сфере здравоохранения, невозможно. И раз уж уже было предложено уменьшить число учеников в классах за счет перевода части школьников на удаленное обучение, то можно рассмотреть и альтернативные решения. Например, проводить для одной половины учеников занятия в помещении, для другой - на природе, а затем менять группы.

Сейчас занятия в школах фактически остановлены, только те, кто заканчивает определенный курс (обязательное образование, бакалавриат или профессиональное образование), могут на добровольных началах появляться в классах. Также открыты образовательные учреждения для детей до шести лет, чьи родители вышли на работу. Именно с ними сейчас часто и проводятся занятия на природе. Дети разбиты на группы по 6-8 человек, им отведено определенное пространство, и они не пересекаются с другими группами. При хорошей погоде они могут проводить на улице почти весь день, пишет Mundo.

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