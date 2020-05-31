В Испании предложили часть уроков в школах проводить на природе

В Испании предложили воспользоваться опытом летних лагерей и после начала занятий в школах в новом учебном году часть уроков проводить на природе. Идею высказали представители Федерации Эдна, объединяющей различные образовательные инициативы, использующие естественную среду для своих занятий.

По их мнению, предугадать, как будет развиваться ситуация в сфере здравоохранения, невозможно. И раз уж уже было предложено уменьшить число учеников в классах за счет перевода части школьников на удаленное обучение, то можно рассмотреть и альтернативные решения. Например, проводить для одной половины учеников занятия в помещении, для другой - на природе, а затем менять группы.

Сейчас занятия в школах фактически остановлены, только те, кто заканчивает определенный курс (обязательное образование, бакалавриат или профессиональное образование), могут на добровольных началах появляться в классах. Также открыты образовательные учреждения для детей до шести лет, чьи родители вышли на работу. Именно с ними сейчас часто и проводятся занятия на природе. Дети разбиты на группы по 6-8 человек, им отведено определенное пространство, и они не пересекаются с другими группами. При хорошей погоде они могут проводить на улице почти весь день, пишет Mundo.