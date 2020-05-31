В Нью-Йорке во время акций протеста произошли беспорядки

В субботу во многих городах США усилились протестные акции из-за убийства безоружного афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота. Протестующие опять блокировали федеральные автострады, вступали в столкновение со спецназом. В субботу центр протестных событий сместился в Нью-Йорк, заслонив собою тему бушующей в городе пандемии коронавируса.

Уличные протесты превратились в самый страшный день беспорядков в Нью-Йорке за последние десятилетия, отмечает The Associated Press. День, который начался с мирных маршей протеста в населенном афроамериканцами Гарлеме, продолжился в Бронксе, Бруклине и Квинсе. Город погрузился в хаос с наступлением ночи, передал корреспондент агентства с места событий в ночь на воскресенье. Демонстранты разбивали окна домов и магазинов, поджигали их, швыряли различные предметы в офицеров полиции, а также перекрывали дороги мусором и камнями. На улицы города вышли десятки тысяч человек. Они надели маски и держали в руках плакаты с изображением Флойда.

Мэр Билл де Блазио поднялся на трибуну во время одной из акций в субботу вечером, чтобы сообщить протестующим, что "власти четко услышали их". В ответ раздался гул и крики, сообщает The Guardian. В своей речи де Блазио заявил, что насилие в отношении полиции недопустимо. Он сказал митингующим, что они выразили свою точку зрения и должны идти домой.

Тем временем американская прокуратура выдвинула федеральные обвинения против трех человек в Нью-Йорке, обвинив их в бросании "коктейлей Молотова" в полицейские машины во время пятничных протестов. Они были арестованы в субботу и должны будут предстать перед судьей в понедельник. Жители Нью-Йорка планируют снова протестовать в воскресенье в Квинсе. Протесты продолжаются в Миннеаполисе, несмотря на комендантский час и разгон митингующих полицией с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль. Полиция арестовала почти 1400 человек в 17 городах США в ходе акций протеста. Напомним, что 46-летний Флойд, который работал охранником, скончался в понедельник после того, как полицейский прижал его шею коленом и удерживал его в таком положении почти девять минут.