В Нью-Йорке во время акций протеста произошли беспорядки

Новости

52 россиянина вылетели из Афин в Москву вывозным рейсом 10:07
Идеальный "Запорожец" выставили на продажу за полмиллиона рублей 10:06
Юным москвичам подготовили онлайн-мероприятия ко Дню защиты детей 09:53
Московские врачи вылечили от коронавируса более 80 тысяч человек 09:52
В Австралии 1 июня начнется второй этап послаблений 09:28
Депутат Рады: Украине необходимы рынки России и стран СНГ 08:40
Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176 08:21
Загадочная Lada Vesta выехала на тесты 08:10
Находящиеся в Колумбии россияне вернутся на родину через Венесуэлу 08:08
Ключевской выбросил столб пепла на 6 километров 07:58
Япония может смягчить въездные ограничения для граждан нескольких стран 07:34
Бастрыкин направил следователей в Карачаево-Черкессию 07:24
Вильфанд сообщил о похолодании со второго июня в европейской части РФ 06:47
Мадуро анонсировал подорожание бензина в стране 06:08
Власти Руанды заявили о первой смерти от коронавируса 05:53
Илон Маск: Человечество может гордиться кораблем Crew Dragon 05:14
Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка 04:57
День города в Хабаровске отпразднуют онлайн 04:45
На Украине сообщили об успешном испытании ракет "Нептун" 04:42
Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков 04:22
Трамп решил перенести саммит G7 и пригласить на него Россию 03:55
Пушков объяснил нежелание Меркель ехать в США на саммит G7 03:39
В Благовещенске два человека пострадали при падении лифта 03:15
Трамп объявил о появлении у США "величайших вооружений" в истории 03:14
Захарова: В США произошла национальная трагедия в правочеловеческой сфере 02:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
31.05.2020 09:25
Рубрика: В мире

В Нью-Йорке во время акций протеста произошли беспорядки

Текст: Максим Макарычев
В субботу во многих городах США усилились протестные акции из-за убийства безоружного афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота. Протестующие опять блокировали федеральные автострады, вступали в столкновение со спецназом. В субботу центр протестных событий сместился в Нью-Йорк, заслонив собою тему бушующей в городе пандемии коронавируса.

Уличные протесты превратились в самый страшный день беспорядков в Нью-Йорке за последние десятилетия, отмечает The Associated Press. День, который начался с мирных маршей протеста в населенном афроамериканцами Гарлеме, продолжился в Бронксе, Бруклине и Квинсе. Город погрузился в хаос с наступлением ночи, передал корреспондент агентства с места событий в ночь на воскресенье. Демонстранты разбивали окна домов и магазинов, поджигали их, швыряли различные предметы в офицеров полиции, а также перекрывали дороги мусором и камнями. На улицы города вышли десятки тысяч человек. Они надели маски и держали в руках плакаты с изображением Флойда.

Фото: AP Photo/Julio Cortez
Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков

Мэр Билл де Блазио поднялся на трибуну во время одной из акций в субботу вечером, чтобы сообщить протестующим, что "власти четко услышали их". В ответ раздался гул и крики, сообщает The Guardian. В своей речи де Блазио заявил, что насилие в отношении полиции недопустимо. Он сказал митингующим, что они выразили свою точку зрения и должны идти домой.

Тем временем американская прокуратура выдвинула федеральные обвинения против трех человек в Нью-Йорке, обвинив их в бросании "коктейлей Молотова" в полицейские машины во время пятничных протестов. Они были арестованы в субботу и должны будут предстать перед судьей в понедельник. Жители Нью-Йорка планируют снова протестовать в воскресенье в Квинсе. Протесты продолжаются в Миннеаполисе, несмотря на комендантский час и разгон митингующих полицией с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль. Полиция арестовала почти 1400 человек в 17 городах США в ходе акций протеста. Напомним, что 46-летний Флойд, который работал охранником, скончался в понедельник после того, как полицейский прижал его шею коленом и удерживал его в таком положении почти девять минут.

В мире США

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Трамп решил перенести саммит G7 и пригласить на него Россию
Путин предложил Совбезу РФ обсудить снятие ограничений в ряде стран
Захарова: В США произошла национальная трагедия в правочеловеческой сфере
Илон Маск: Человечество может гордиться кораблем Crew Dragon
Депутат Рады: Украине необходимы рынки России и стран СНГ
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии