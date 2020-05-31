В Питтсбурге вандалы испортили скульптуру великого хоккеиста Марио Лемье

В субботу вандалы во время акций протеста, которые захлестнули Соединенные Штаты, повредили статую легенды мирового хоккея и многолетнего капитана "Питтсбург пингвинз" Марио Лемье на местной PPG Paints Arena. Статуя была изрисована аэрозольной краской. На ней были нарисованы серп и молот.

В полиции Питтсбурга заявили, что протесты начались мирно, а затем стали носить "неконтролируемый и разрушительный характер". Позднее в субботу в городе был введен комендантский час. За день до этого, в пятницу вечером, в Атланте были разрушены части Зала славы местной школы по американскому футболу.

54-летний Лемье был выбран "Пингвинами" на драфте в 1984 году. Он выиграл два Кубка Стэнли как игрок, трижды "Харт Трофи", ежегодно вручаемый хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Шесть раз выиграл "Арт Росс Трофи", приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе гол+пас в регулярном чемпионате НХЛ. Канадский хоккеист, который, по оценке многих экспертов, входит в десятку лучших хоккеистов в истории, был введен в Зал хоккейной славы в 1997 году. Он выжил после смертельного заболевания - лимфомы Ходжкина. Статуя Лемье была воздвигнута в Питтсбурге в 2012 году, отмечает питтсбургское издание Yardbarker.

В 2000-е годы он спас "Питтсбург пингвинз", в котором выступает российский хоккеист Евгений Малкин, от банкротства, выкупив его. Клуб трижды с тех пор стал обладателем Кубка Стэнли. Он единственный человек в истории НХЛ, который имеет свое имя на Кубке Стэнли как игрок и как владелец клуба. Лемье стал живой легендой в Питтсбурге, а его благотворительная деятельность через "Фонд Марио Лемье" еще более укрепила его статус и авторитет в городе.