В Роспотребнадзоре призвали соблюдать социальную дистанцию в самолетах

Социальное дистанцирование между людьми должно соблюдаться не только при входе в самолет и выходе из него, но и в салоне, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Фрагмент программы доступен на сайте "Вести.ru".

Как сказала Попова, социальная дистанция, которая соблюдалась при входе в самолет, должна соблюдаться и при нахождении в самолете. "На этом этапе нашей жизни это обязательное условие", - сказала она.

Аэропорт должен будет предоставить столько автобусных рейсов до самолета, сколько необходимо с условием соблюдения дистанции, пояснила она.

Ранее Минтранс опубликовал согласованные с Роспотребнадзором рекомендации для авиатранспорта, согласно которым рассаживать на борту воздушного судна не требуется.