В России отменяется "банковский роуминг"

В России с 14 июня будет отменен так называемый банковский роуминг. Это комиссии за межрегиональные переводы денег между клиентами внутри одного банка.

Идея отменить "банковский роуминг" появилась в начале 2019 года и стала законом в середине декабря. Сейчас истекает полугодовой срок вступления документа в силу. Инициативу предложили правительству Банк России, минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Проведенный ведомствами анализ рынка онлайн-переводов граждан тогда показал, что на этом рынке с долей 94% доминирует один игрок - Сбербанк. Поэтому, по сути, отмена "банковского роуминга" касается именно крупнейшего российского банка.

Это явление ранее критиковал бывший премьер-министр Дмитрий Медведев. "Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена", - подчеркивал он.

В ответ на критику глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что банк готовится отменить комиссию за межрегиональные переводы (тогда составляла 1% при оформлении на сайте, в приложении или банкомате, 1,5% при оформлении в офисе) как раз в 2020 году.

Греф также подчеркивал, что "в один день этого сделать нельзя", а в 2020 году банк будет менять систему монетизации переводов, что позволит полностью убрать указанные комиссии.

Финансы

Греф связывал процесс и с подключением к системе быстрых платежей (СБП), запущенной в 2019 году Банком России. На прошлой неделе Сбербанк завершил полноценное присоединение клиентов к СБП, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. Клиенты Сбербанка теперь могут бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в месяц в другие банки - участники СБП, включая ВТБ, Альфа-Банк и другие крупнейшие банки (и наоборот). В банке уточнили, что этот сервис доступен всем клиентам в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" на платформах iOS и Android.

Чтобы воспользоваться переводом через СБП в приложении Сбербанка, нужно сначала в настройках профиля выбрать вкладку "Соглашения и договоры", в ней внизу выбрать подключение к СБП и подтвердить свое согласие. Только после этого перевод через систему быстрых платежей станет доступным в разделе "Платежи". Как ранее указывал Греф, 95% всех межрегиональных переводов Сбербанка и так были бесплатны, но для остальных 5% "комиссия не самая удачная".

Сбербанк на прошлой неделе завершил присоединение клиентов к Системе быстрых платежей, запущенной ЦБ

Осенью первый заместитель председателя Сбербанка Александр Ведяхин рассказывал в интервью РИА Новости, что банк готовится переходить от комиссий за отдельные операции сначала к пакетам услуг, а потом и к персональным тарифам. При этом переход к такой схеме, уже сейчас действующей в ряде крупных банков, в Сбербанке никак не связывали с проблемой отмены "банковского роуминга".

Комиссии

Эквайринговые комиссии за оплату медицинских услуг будут ограничены

Банк России с 1 июня ограничивает эквайринговые комиссии для оплаты медицинских услуг. До 30 сентября ее максимальное значение не должно превышать 1%. Ограничение комиссии распространяется на клиники и больницы, медицинские лаборатории, скорую помощь и лицензированных врачей, занимающихся общей или специализированной медициной. Принятое решение сократит комиссии более чем в 1,5 раза от текущего уровня, рассчитывают в ЦБ.

Ранее Банк России ограничил до 30 сентября эквайринговые комиссии для онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса.

Эквайринговые комиссии платятся торгово-сервисными предприятиями за возможность приема банковских карт. Доход распределяется между платежной системой, банком-эмитентом карты и банком, обслуживающим платежную инфраструктуру.