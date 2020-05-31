В России разработали вакцину от COVID-19, которая защитит и от гриппа

Одна из вакцин, разрабатываемых в России, будет обладать уникальными свойствами: предполагается, что она защитит не только от нового коронавируса, но и от гриппа. Об этом рассказала на заседании научного совета РАН руководитель отдела вирусологии им. Смородинцева Института экспериментальной медицины (ИЭМ), эксперт ВОЗ, профессор Лариса Руденко.

"В нашем институте большой опыт в создании живых вакцин. Живые вакцины прекрасно работают против кори, полиомиелита, паротита. Также мы успешно работали по гриппу, более того, на основе плана ВОЗ производство нашей противогриппозной вакцины, наши технологии были переданы в Таиланд, Индию, Китай, - рассказала Лариса Руденко. - Сейчас мы продолжаем работу над вакциной против коронавируса SARS-CoV-2. Эта вакцина особая - она не просто живая, но и векторная".

"Векторными" называются рекомбинантные генно-инженерные вакцины, когда в качестве "носителя" (вектора) генного материала одного патогена используют другой, менее опасный.

В случае с SARS-CoV-2 ученые взяли штамм живой гриппозной вакцины и "встроили" в него фрагменты SARS-CoV-2. "Выбранный нами штамм подобен вирусу, который вызвал пандемию гриппа в 1957 году. Этот штамм применялся много лет в качестве вакцины, он хорошо изучен и его безопасность доказана, - рассказала Лариса Руденко. - Взяли этот вирус и определенные компоненты от SARS-CoV-2. Исходили из задачи стимулировать как гуморальный, так и клеточный иммунитет".

У этой вакцины есть существенные преимущества: во-первых, интраназальное введение - проще говоря, не надо колоть укол, достаточно закапать капли в нос. Кроме того, благодаря участию видоизмененного гриппозного штамма, эта вакцина будет активна и против гриппа. По словам Руденко, можно будет включить штамм против SARS-CoV-2 в ежегодно обновляемую четырехвалентную (четырехкомпонентную) вакцину против гриппа. По сути, ученые получили две прививки "в одном флаконе".

Доклинические испытания ученые планируют закончить к концу года, а клинические испытания начать в начале 2021 года.

Еще одна интраназальная вакцина против коронавируса и тоже на базе вируса гриппа типа А разработана в Научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, сообщил гендиректор центра Ринат Максютов.