В России разработали вакцину от COVID-19, которая защитит и от гриппа

Новости

В Белгородской области число жертв коронавируса достигло 20 14:50
Песков ответил на вопрос по дате голосования по Конституции 14:35
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР 14:34
В США полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против журналистов 14:33
Эксперты предрекли кризис на вторичном авторынке 14:30
МЧС: Пожарные Москвы с начала года спасли из огня свыше 400 человек 14:28
В Москве 1 июня откроют вестибюли нескольких станций метро 14:17
Косачев оценил заявление Трампа о намерении пригласить Россию на саммит G7 14:08
Водители микроавтобусов устроили провокацию на границе Украины с Венгрией 13:55
В Краснодар из Ливана вывозным рейсом вернулись 24 россиянина 13:48
Видео: В Омске жилой дом загорелся после взрыва 13:35
Андрей Кончаловский: Интеллект из Голливуда ушел, он никому не нужен 13:35
В Чехии нашли "неисчислимый" золотой клад Тридцатилетней войны 13:34
Следователи озвучили версии пожаров в Новой Ладоге 13:32
Нарколог назвал верный способ бросить курить 13:30
Как москвичам продлить проездной 13:22
Дания рекомендовала для посещения этим летом только три страны 13:06
Сильный ветер повалил более десятка деревьев в Москве 13:04
Городские службы оперативно устраняют последствия ливневых дождей в Москве 12:57
В московском метро хулиган угрожал пассажирам ножом и пистолетом 12:55
МЧС: Число подтоплений в Подмосковье может вырасти 12:52
На Ставрополье масочный режим сохранится до 1 июля 12:48
Роспотребнадзор назвал количество выявленных случаев COVID-19 в мире 12:47
Песков рассказал о потере обоняния при коронавирусе 12:32
Роспотребнадзор: Россиянам не нужно будет носить маски на пляже 12:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
31.05.2020 14:19
Рубрика: Общество

В России разработали вакцину от COVID-19, которая защитит и от гриппа

Текст: Ирина Невинная
Одна из вакцин, разрабатываемых в России, будет обладать уникальными свойствами: предполагается, что она защитит не только от нового коронавируса, но и от гриппа. Об этом рассказала на заседании научного совета РАН руководитель отдела вирусологии им. Смородинцева Института экспериментальной медицины (ИЭМ), эксперт ВОЗ, профессор Лариса Руденко.

"В нашем институте большой опыт в создании живых вакцин. Живые вакцины прекрасно работают против кори, полиомиелита, паротита. Также мы успешно работали по гриппу, более того, на основе плана ВОЗ производство нашей противогриппозной вакцины, наши технологии были переданы в Таиланд, Индию, Китай, - рассказала Лариса Руденко. - Сейчас мы продолжаем работу над вакциной против коронавируса SARS-CoV-2. Эта вакцина особая - она не просто живая, но и векторная".

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Добровольцы для испытания вакцины от COVID-19 уже набраны

"Векторными" называются рекомбинантные генно-инженерные вакцины, когда в качестве "носителя" (вектора) генного материала одного патогена используют другой, менее опасный.

В случае с SARS-CoV-2 ученые взяли штамм живой гриппозной вакцины и "встроили" в него фрагменты SARS-CoV-2. "Выбранный нами штамм подобен вирусу, который вызвал пандемию гриппа в 1957 году. Этот штамм применялся много лет в качестве вакцины, он хорошо изучен и его безопасность доказана, - рассказала Лариса Руденко. - Взяли этот вирус и определенные компоненты от SARS-CoV-2. Исходили из задачи стимулировать как гуморальный, так и клеточный иммунитет".

У этой вакцины есть существенные преимущества: во-первых, интраназальное введение - проще говоря, не надо колоть укол, достаточно закапать капли в нос. Кроме того, благодаря участию видоизмененного гриппозного штамма, эта вакцина будет активна и против гриппа. По словам Руденко, можно будет включить штамм против SARS-CoV-2 в ежегодно обновляемую четырехвалентную (четырехкомпонентную) вакцину против гриппа. По сути, ученые получили две прививки "в одном флаконе".

Фото: iStock
Роспотребнадзор прокомментировал введение штрафов за отказ от вакцинации

Доклинические испытания ученые планируют закончить к концу года, а клинические испытания начать в начале 2021 года.

Еще одна интраназальная вакцина против коронавируса и тоже на базе вируса гриппа типа А разработана в Научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, сообщил гендиректор центра Ринат Максютов.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Песков ответил на вопрос по дате голосования по Конституции
Роспотребнадзор: Россиянам не нужно будет носить маски на пляже
Мишустин утвердил правила выплат за временную опеку над инвалидами
Косачев оценил заявление Трампа о намерении пригласить Россию на саммит G7
Депутат Рады: Украине необходимы рынки России и стран СНГ
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря