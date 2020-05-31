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31.05.2020 18:35
Рубрика: Общество

В России запретили стихийную организацию детского отдыха

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8170)
С 1 июня вступает в силу закон, запрещающий оказывать услуги в сфере отдыха и оздоровления детей организациям, не включенным в специальный реестр. Нарушителей будут штрафовать на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей. Положения закона распространяются на все детские лагеря, стационарные и палаточные, с круглосуточным и дневным пребыванием воспитанников, а также на индивидуальных предпринимателей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как следует из документа, сферу детского отдыха каждый регион будет контролировать самостоятельно. Именно региональные власти утверждают перечень оздоровительных лагерей, формируют реестр, размещают его в интернете, следят за достоверностью, актуальностью и полнотой представленных в нем сведений.

При каких условиях смогут открыться детские лагеря

По информации министерства просвещения, к 1 мая заявки на включение в региональные реестры подали 45 343 организации, в том числе 2738 стационарных. Всего они готовы принять 7 131 572 ребенка. Однако из-за сложной эпидемиологической ситуации разрешения на предоставление услуг сегодня выданы только некоторым пришкольным лагерям дневного пребывания в регионах, где ограничительные меры отменены. Поэтому окончательно реестры летних оздоровительных лагерей пока не сформированы.

Перед включением в реестр организация проверяется на соответствие требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, изучаются условия размещения и проживания в ней детей.

Большинство лагерей откроются в этом году не раньше июля. Скорее всего, не удастся отправить детей на отдых за пределы региона проживания

Также, согласно требованиям закона, в каждом оздоровительном лагере должны находиться медицинские работники, которые обязаны проводить регулярные медосмотры детей и вожатых. Поэтому в числе условий для включения организации в реестр - наличие медицинской лицензии или договора об оказании медпомощи. В отдельных случаях лагерю придется подтвердить доступность своих услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Правила работы детских оздоровительных лагерей утвердил Роспотребнадзор

В министерстве просвещения пояснили, что реестры помогут предотвратить появление в сфере детского отдыха сомнительных организаций, а значит, и трагедий, исключат стихийную организацию детского отдыха. Постепенно они будут дополняться. Однако решение остается за местными властями, которые должны ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию в регионе.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, большая часть лагерей откроется не раньше июля. При этом, скорее всего, нынешним летом отправить ребенка получится только в загородные лагеря в пределах своего региона.

7,1 млн детей готовы были принять в этом году лагеря, подавшие заявки на вступление в специальный реестр к 1 мая

Руководитель координационного центра по организации отдыха и оздоровления детей Леонид Проценко допускает, что в июне могут открыться лагеря в Тюменской области, а вот Москва подключится к организации детского отдыха, вероятно, не раньше 1 августа.

Общество Семья и дети Власть Работа власти Внутренняя политика Вступают в силу в июне 2020 года

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