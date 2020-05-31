В списках невыездных числятся более 3,5 миллиона должников

Судебные приставы даже в период нерабочих дней продолжали выносить постановления о включении граждан в списки невыездных. Согласно ведомственной статистике, в апреле было вынесено 834,7 тысячи постановлений о временном ограничении на выезд из страны должников.

Эта новость может показаться неожиданной, тем не менее, если разобраться, она очень жизнеутверждающая. Каждая буква постановлений пропитана оптимизмом, что очень скоро все вернется в нормальное русло, не успеют даже печати высохнуть. Границы откроются, люди захотят съездить к дальним морям, и опять возникнет сакраментальный вопрос: а не слишком ли тяжел груз долгов у человека, чтобы лететь за рубеж?

Всего в списках невыездных, по данным на первое мая, числятся более 3,5 миллиона граждан. Их общая сумма задолженности - более 1,5 триллиона рублей. В том числе 522 тысячи невыездных алиментщиков должны более 108 миллиардов рублей.

Любопытно, что невыездные в апреле активно погашали долги. За месяц дела 32 тысяч невыездных были окончены фактическим исполнением. Это значит, что люди полностью расплатились, ничего не должны и исключены из списка невыездных. Они могут ехать куда угодно, конечно, как только откроются границы. Все вместе эти люди заплатили более 3 миллиардов рублей.

В течение апреля вынесено 834,7 тысячи постановлений о временном ограничении на выезд должников

Хотя подразделения Федеральной службы судебных приставов в период действия ограничительных мер приостановили личный прием, ведомство продолжало работать, взаимодействуя с гражданами в основном в дистанционном режиме. В каждом структурном подразделении ФССП установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции, где можно оставить свое обращение.

Можно также зарегистрироваться в "Личном кабинете стороны исполнительного производства" на официальном сайте ФССП России. С помощью этого сервиса можно не только узнать о ходе исполнительного производства, но и обратиться к представителям службы судебных приставов с заявлением или ходатайством в электронном виде. Получив информацию о наличии задолженностей, их можно тут же погасить. Сервис "Интерактивный помощник стороны исполнительного производства" предлагает определенный алгоритм действий для решения конкретной проблемы.