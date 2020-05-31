Вино из импортного сырья станет винным напитком

В российском вине с июня не может быть более 7% импортного виноматериала. Все остальное перейдет в разряд винных напитков. Это следует из базового закона о виноградарстве и виноделии, который вступает в силу 26 июня.

В данный момент отечественного виноматериала отрасли хватает только на половину производимой винодельческой продукции. Фото: Владимир Аносов

При этом, как пояснили в минсельхозе, 7% импортного сырья можно будет добавлять в российское вино только на протяжении первых трех лет с момента начала действия закона. А при производстве российских вин защищенных наименований запрещено и такое послабление. После переходного периода называть вином России (включая крепленые и игристые напитки) можно будет только ту продукцию, которая произведена на 100% из винограда, выращенного внутри страны. "Это позволит стимулировать отечественных виноделов выращивать свой виноград и делать из него качественный продукт для потребителя, который и будет называться вином", - пояснили в минсельхозе. В ведомстве подчеркнули: использовать в большем объеме импортное сырье российским производителям не запрещено. Но такая продукция будет называться не вином, а винным напитком. А на этикетках будет указано "Не является вином". Для такой продукции будут отведены отдельные полки в магазинах.

В данный момент отечественного виноматериала отрасли хватает только на половину производимой винодельческой продукции, говорит президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. Остальное мы импортируем. Но чтобы виноград дал вино, требуется 5-6 лет - посадить, вырастить, создать торговую марку. Закон вступает в силу совсем скоро, поэтому российские производители будут вынуждены обозначать часть своей продукции как "винный напиток". "Есть риск, что покупатель, прочитав на этикетке "винный напиток", не станет его приобретать, а обратит свое внимание на бутилированное вино, завозимое из-за рубежа", - предостерегает Попович. По его оценке, около 70% всех российских винодельческих предприятий в том или ином виде используют импортный виноматериал, а у предприятий на севере страны (где нет виноградников) эта доля доходит до 90-100%.

Генеральный директор "Фанагории" Петр Романишин напоминает, что у отрасли не было никакого нормативного документа на протяжении 100 последних лет. Еще до Первой мировой войны в Российской империи был принят подобный закон, который, впрочем, так и не заработал.

В законе наконец закреплены правила производства винодельческой продукции. Это повысит качество винного ассортимента, уверены в минсельхозе. Закон устанавливает контроль всех процессов производства "от лозы до бутылки". И это защитит потребителей от недоброкачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, считают в министерстве.

Также в документе прописаны требования к маркировке и правилам розничной продажи. На этикетке должна быть информация о сорте, месте происхождения вина и годе урожая.

Закон запрещает использовать земли под виноградниками для других целей.

По данным минсельхоза, в 2020 году будет произведена закладка 4,75 тыс. га новых виноградников. С учетом работ по раскорчевке порядка 2 тыс. га общая площадь виноградников увеличится до 84,9 тыс. га к концу текущего года. Производство вина и игристого вина планируется на уровне не менее 46 млн декалитров.

Обычно в кризис потребление отечественного алкоголя растет, отмечает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз. И без закона российское производство наверняка выросло бы в текущих условиях. Но увеличить производство сейчас не получится из-за ограничений на импортное сырье. "Теоретически уже в середине августа должно закончиться российское вино, исходя из имеющихся у нас объемов винограда. Однако этого не произойдет, поскольку объем фальсифицированного виноматериала, обращающегося на нашем рынке, сильно недооценен", - считает эксперт.