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31.05.2020 23:57
Рубрика: Общество

Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса. Об этом заявил ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью радиостанции "Говорит Москва".

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- Скорее всего, они даже более эффективны, чем маска медицинская, потому что они плотнее сидят, они более мелкие частицы задерживают, - сказал он, сравнивая эти средства защиты.

Вместе с тем вирусолог подчеркнул, что и то, и другое помогает защититься от вируса: он распространяется воздушно-капельным путем, а капли задерживает и медицинская маска и строительный респиратор.

Общество Здоровье

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