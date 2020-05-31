Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок

Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса. Об этом заявил ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью радиостанции "Говорит Москва".

- Скорее всего, они даже более эффективны, чем маска медицинская, потому что они плотнее сидят, они более мелкие частицы задерживают, - сказал он, сравнивая эти средства защиты.

Вместе с тем вирусолог подчеркнул, что и то, и другое помогает защититься от вируса: он распространяется воздушно-капельным путем, а капли задерживает и медицинская маска и строительный респиратор.