Водители микроавтобусов устроили провокацию на границе Украины с Венгрией

В воскресенье утром водители устроили провокацию на границе Украины с Венгрией, заблокировав проезд в двух направлениях на контрольно-пропускном пункте "Тиса". На сайте украинской Государственной пограничной службы отмечается то, что в связи с действиями отдельных лиц, которые пытались въехать на Украину и не прошли соответствующие виды контроля, временно приостановлено движение.

С утра 31 мая водители транспортных средств в ответ заблокировали въезд и выезд автомобилей через КПП "Тиса". В заявлении украинской погранслужбы отмечается, что их действия порой носят провокационный характер и они пытаются оказать давление на сотрудников службы. С целью недопущения провокаций и нарушения режима в пункте пропуска привлечены дополнительные силы Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве попросили водителей автомобилей учесть данную ситуацию при пересечении украинской границы в данном направлении и, по возможности, воздержаться от поездки или использовать другие пункты пропуска. Как уточнило издание Mukachevo.net, КПП "Тиса" заблокирован в обоих направлениях водителями микроавтобусов, которые перевозят за деньги посылки и передачи граждан и отказываются декларировать их на границе, нарушая законные требования властей.