Новости

В Белгородской области число жертв коронавируса достигло 20 14:50
Песков ответил на вопрос по дате голосования по Конституции 14:35
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР 14:34
В США полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против журналистов 14:33
Эксперты предрекли кризис на вторичном авторынке 14:30
МЧС: Пожарные Москвы с начала года спасли из огня свыше 400 человек 14:28
В Москве 1 июня откроют вестибюли нескольких станций метро 14:17
Косачев оценил заявление Трампа о намерении пригласить Россию на саммит G7 14:08
Водители микроавтобусов устроили провокацию на границе Украины с Венгрией 13:55
В Краснодар из Ливана вывозным рейсом вернулись 24 россиянина 13:48
Видео: В Омске жилой дом загорелся после взрыва 13:35
Андрей Кончаловский: Интеллект из Голливуда ушел, он никому не нужен 13:35
В Чехии нашли "неисчислимый" золотой клад Тридцатилетней войны 13:34
Следователи озвучили версии пожаров в Новой Ладоге 13:32
Нарколог назвал верный способ бросить курить 13:30
Как москвичам продлить проездной 13:22
Дания рекомендовала для посещения этим летом только три страны 13:06
Сильный ветер повалил более десятка деревьев в Москве 13:04
Городские службы оперативно устраняют последствия ливневых дождей в Москве 12:57
В московском метро хулиган угрожал пассажирам ножом и пистолетом 12:55
МЧС: Число подтоплений в Подмосковье может вырасти 12:52
На Ставрополье масочный режим сохранится до 1 июля 12:48
Роспотребнадзор назвал количество выявленных случаев COVID-19 в мире 12:47
Песков рассказал о потере обоняния при коронавирусе 12:32
Роспотребнадзор: Россиянам не нужно будет носить маски на пляже 12:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
31.05.2020 13:55
Рубрика: В мире

Водители микроавтобусов устроили провокацию на границе Украины с Венгрией

Текст: Андрей Васильев

В воскресенье утром водители устроили провокацию на границе Украины с Венгрией, заблокировав проезд в двух направлениях на контрольно-пропускном пункте "Тиса". На сайте украинской Государственной пограничной службы отмечается то, что в связи с действиями отдельных лиц, которые пытались въехать на Украину и не прошли соответствующие виды контроля, временно приостановлено движение.

Фото: Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Сотрудничество с МВФ дорого обходится Украине

С утра 31 мая водители транспортных средств в ответ заблокировали въезд и выезд автомобилей через КПП "Тиса". В заявлении украинской погранслужбы отмечается, что их действия порой носят провокационный характер и они пытаются оказать давление на сотрудников службы. С целью недопущения провокаций и нарушения режима в пункте пропуска привлечены дополнительные силы Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве попросили водителей автомобилей учесть данную ситуацию при пересечении украинской границы в данном направлении и, по возможности, воздержаться от поездки или использовать другие пункты пропуска. Как уточнило издание Mukachevo.net, КПП "Тиса" заблокирован в обоих направлениях водителями микроавтобусов, которые перевозят за деньги посылки и передачи граждан и отказываются декларировать их на границе, нарушая законные требования властей.

В мире экс-СССР Украина В мире Европа Венгрия

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Песков ответил на вопрос по дате голосования по Конституции
Роспотребнадзор: Россиянам не нужно будет носить маски на пляже
Мишустин утвердил правила выплат за временную опеку над инвалидами
Косачев оценил заявление Трампа о намерении пригласить Россию на саммит G7
Депутат Рады: Украине необходимы рынки России и стран СНГ
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии