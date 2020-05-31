Вводится запрет на оборот немаркированных сигарет

30 июня истекает срок оборота немаркированных сигарет в России. Продажа такой продукции была запрещена с июля прошлого года. С 1 июля 2020 года в национальной системе маркировки вводится полная прослеживаемость табачной продукции.

Сегодня в системе маркировки зарегистрировано и работают более 62 тысяч компаний. Среди них - все легальные производители и импортеры, а также дистрибьюторы и розница. К 1 июля они полностью перейдут на электронный документооборот в транзакциях с поставщиками и клиентами.

С начала маркировки сигарет выявлено почти на треть больше табачных производителей, сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Они стали передавать сведения о максимальной розничной цене. Накануне запрета оборота немаркированной табачной продукции производители использовали более 10,6 млрд кодов Data Matrix, продано около 3 млрд маркированных пачек. Коды наносятся на пачки или блоки. С их помощью можно проследить историю продукции от производителя до кассы.

Как рассказал руководитель по связям с госорганами "Бритиш Американ Тобакко Россия" Олег Баврин, к эксперименту по маркировке компания присоединилась в январе 2018 года. С июля 2019 года все сигареты маркируются. "За этот период мы выпустили уже более 1,5 млрд маркированных пачек", - сообщил Баврин.

Заблаговременно к системе маркировки присоединилась компания "Филип Моррис Интернэшнл" в России. "Затраты, которые мы понесли в процессе переоборудования наших высокоскоростных производственных линий для целей маркировки, мы рассматриваем как необходимые долгосрочные инвестиции в борьбу с нелегальным оборотом в России", - говорит директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний Александр Миро­ненко.

Система прослеживаемости табачной продукции защищает покупателей от нелегальных товаров и производителей, которые уплатили акциз, отмечают представители отрасли. "Мы намерены продолжать информационную работу со всеми участниками товаропроводящей цепи. Надеемся, что необходимые шаги будут сделаны со стороны государства для обеспечения 100% готовности в части информационных систем и форм отчетности", - отметил Мироненко. Эксперимент по маркировке табачной продукции в России начался 15 января 2018 года. С 1 марта маркировка стала обязательной, а с 1 июля прекратился выпуск немаркированных сигарет.