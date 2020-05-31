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31.05.2020 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 9268 случаев COVID-19 в 84 субъектах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 9268 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, 40,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  1. Москва - 2595
  2. Московская область - 757
  3. Санкт-Петербург - 369
  4. Нижегородская область - 301
  5. Свердловская область - 265
  6. Ростовская область - 178
  7. Волгоградская область - 158
  8. Саратовская область - 142
  9. Архангельская область - 137
  10. Челябинская область - 136
  11. Ханты-Мансийский АО - 136
  12. Красноярский край - 128
  13. Республика Дагестан - 125
  14. Республика Саха (Якутия) - 111
  15. Брянская область - 107
  16. Тульская область - 104
  17. Новосибирская область - 104
  18. Ульяновская область - 97
  19. Иркутская область - 90
  20. Калужская область - 89
  21. Смоленская область - 88
  22. Белгородская область - 87
  23. Чувашская Республика - 87
  24. Пензенская область - 87
  25. Самарская область - 85
  26. Воронежская область - 82
  27. Ставропольский край - 81
  28. Краснодарский край - 80
  29. Курская область - 78
  30. Ивановская область - 77
  31. Ярославская область - 77
  32. Кабардино-Балкарская Республика - 77
  33. Рязанская область - 76
  34. Липецкая область - 75
  35. Орловская область - 75
  36. Республика Башкортостан - 75
  37. Алтайский край - 69
  38. Омская область - 69
  39. Тамбовская область - 67
  40. Ямало-Ненецкий АО - 65
  41. Хабаровский край - 63
  42. Карачаево-Черкесская Республика - 62
  43. Владимирская область - 59
  44. Псковская область - 59
  45. Астраханская область - 59
  46. Республика Тыва - 58
  47. Пермский край - 57
  48. Ленинградская область - 54
  49. Кировская область - 54
  50. Оренбургская область - 54
  51. Республика Татарстан - 52
  52. Приморский край - 52
  53. Новгородская область - 51
  54. Республика Северная Осетия - 50
  55. Калининградская область - 48
  56. Вологодская область - 47
  57. Забайкальский край - 45
  58. Тверская область - 44
  59. Камчатский край - 44
  60. Мурманская область - 41
  61. Республика Адыгея - 41
  62. Республика Марий Эл - 41
  63. Костромская область - 39
  64. Республика Ингушетия - 39
  65. Республика Калмыкия - 35
  66. Республика Мордовия - 35
  67. Тюменская область - 30
  68. Республика Коми - 29
  69. Республика Бурятия - 29
  70. Кемеровская область - 25
  71. Республика Хакасия - 24
  72. Республика Карелия - 23
  73. Удмуртская Республика - 23
  74. Томская область - 21
  75. Амурская область - 20
  76. Чеченская Республика - 18
  77. Сахалинская область - 14
  78. Курганская область - 13
  79. Еврейская АО - 10
  80. Республика Алтай - 6
  81. Республика Крым - 6
  82. Магаданская область - 5
  83. Чукотский АО - 2
  84. Ненецкий автономный округ - 1

Всего в России зарегистрировано 405 843 случая (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки умерли 138 человек:
  • Белгородская область - 1
  • Курская область - 3
  • Липецкая область - 1
  • Московская область - 25
  • Орловская область - 1
  • Смоленская область - 2
  • Москва - 69
  • Республика Коми - 1
  • Санкт-Петербург - 13
  • Республика Калмыкия - 1
  • Краснодарский край - 1
  • Волгоградская область - 1
  • Республика Дагестан - 9
  • Кабардино-Балкарская Республика - 1
  • Кировская область - 2
  • Нижегородская область - 5
  • Свердловская область - 1
  • Забайкальский край - 1

За период пандемии умерли 4 693 человека.

За сутки выписано 4 414 выздоровевших:
  • Белгородская область - 34
  • Брянская область - 108
  • Владимирская область - 47
  • Воронежская область - 6
  • Калужская область - 25
  • Костромская область - 7
  • Курская область - 49
  • Липецкая область - 3
  • Московская область - 371
  • Орловская область - 15
  • Рязанская область - 11
  • Смоленская область - 39
  • Тамбовская область - 45
  • Тверская область - 4
  • Тульская область - 24
  • Ярославская область - 5
  • Москва - 1855
  • Республика Карелия - 3
  • Республика Коми - 19
  • Вологодская область - 16
  • Калининградская область - 1
  • Ленинградская область - 48
  • Мурманская область - 38
  • Псковская область - 8
  • Санкт-Петербург - 307
  • Республика Адыгея - 17
  • Республика Калмыкия - 7
  • Краснодарский край - 75
  • Астраханская область - 21
  • Волгоградская область - 42
  • Ростовская область - 45
  • Севастополь - 2
  • Республика Дагестан - 5
  • Республика Ингушетия - 2
  • Кабардино-Балкарская Республика - 89
  • Карачаево-Черкесская Республика - 4
  • Республика Северная Осетия - Алания - 34
  • Чеченская Республика - 3
  • Ставропольский край - 25
  • Республика Башкортостан - 88
  • Республика Марий Эл - 12
  • Республика Мордовия - 22
  • Республика Татарстан - 31
  • Удмуртская Республика - 1
  • Республика Чувашия - 30
  • Пермский край - 11
  • Кировская область - 28
  • Нижегородская область - 56
  • Пензенская область - 66
  • Самарская область - 77
  • Саратовская область - 35
  • Ульяновская область - 13
  • Курганская область - 10
  • Свердловская область - 31
  • Тюменская область - 22
  • Ханты-Мансийский АО - 30
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 22
  • Челябинская область - 78
  • Республика Хакасия - 5
  • Алтайский край - 20
  • Красноярский край - 7
  • Иркутская область - 15
  • Кемеровская область - 12
  • Новосибирская область - 30
  • Омская область - 9
  • Томская область - 16
  • Республика Бурятия - 40
  • Республика Саха (Якутия) - 33
  • Забайкальский край - 25
  • Камчатский край - 2
  • Приморский край - 28
  • Амурская область - 2
  • Магаданская область - 3
  • Хабаровский край - 44
  • Чукотский автономный округ - 1

За весь период выписано из больниц 171 883 выздоровевших пациента.

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