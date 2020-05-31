За сутки в России подтверждено 9268 случаев COVID-19 в 84 субъектах

За сутки в России подтверждено 9268 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, 40,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва - 2595
- Московская область - 757
- Санкт-Петербург - 369
- Нижегородская область - 301
- Свердловская область - 265
- Ростовская область - 178
- Волгоградская область - 158
- Саратовская область - 142
- Архангельская область - 137
- Челябинская область - 136
- Ханты-Мансийский АО - 136
- Красноярский край - 128
- Республика Дагестан - 125
- Республика Саха (Якутия) - 111
- Брянская область - 107
- Тульская область - 104
- Новосибирская область - 104
- Ульяновская область - 97
- Иркутская область - 90
- Калужская область - 89
- Смоленская область - 88
- Белгородская область - 87
- Чувашская Республика - 87
- Пензенская область - 87
- Самарская область - 85
- Воронежская область - 82
- Ставропольский край - 81
- Краснодарский край - 80
- Курская область - 78
- Ивановская область - 77
- Ярославская область - 77
- Кабардино-Балкарская Республика - 77
- Рязанская область - 76
- Липецкая область - 75
- Орловская область - 75
- Республика Башкортостан - 75
- Алтайский край - 69
- Омская область - 69
- Тамбовская область - 67
- Ямало-Ненецкий АО - 65
- Хабаровский край - 63
- Карачаево-Черкесская Республика - 62
- Владимирская область - 59
- Псковская область - 59
- Астраханская область - 59
- Республика Тыва - 58
- Пермский край - 57
- Ленинградская область - 54
- Кировская область - 54
- Оренбургская область - 54
- Республика Татарстан - 52
- Приморский край - 52
- Новгородская область - 51
- Республика Северная Осетия - 50
- Калининградская область - 48
- Вологодская область - 47
- Забайкальский край - 45
- Тверская область - 44
- Камчатский край - 44
- Мурманская область - 41
- Республика Адыгея - 41
- Республика Марий Эл - 41
- Костромская область - 39
- Республика Ингушетия - 39
- Республика Калмыкия - 35
- Республика Мордовия - 35
- Тюменская область - 30
- Республика Коми - 29
- Республика Бурятия - 29
- Кемеровская область - 25
- Республика Хакасия - 24
- Республика Карелия - 23
- Удмуртская Республика - 23
- Томская область - 21
- Амурская область - 20
- Чеченская Республика - 18
- Сахалинская область - 14
- Курганская область - 13
- Еврейская АО - 10
- Республика Алтай - 6
- Республика Крым - 6
- Магаданская область - 5
- Чукотский АО - 2
- Ненецкий автономный округ - 1
Всего в России зарегистрировано 405 843 случая (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За сутки умерли 138 человек:
- Белгородская область - 1
- Курская область - 3
- Липецкая область - 1
- Московская область - 25
- Орловская область - 1
- Смоленская область - 2
- Москва - 69
- Республика Коми - 1
- Санкт-Петербург - 13
- Республика Калмыкия - 1
- Краснодарский край - 1
- Волгоградская область - 1
- Республика Дагестан - 9
- Кабардино-Балкарская Республика - 1
- Кировская область - 2
- Нижегородская область - 5
- Свердловская область - 1
- Забайкальский край - 1
За период пандемии умерли 4 693 человека.
За сутки выписано 4 414 выздоровевших:
- Белгородская область - 34
- Брянская область - 108
- Владимирская область - 47
- Воронежская область - 6
- Калужская область - 25
- Костромская область - 7
- Курская область - 49
- Липецкая область - 3
- Московская область - 371
- Орловская область - 15
- Рязанская область - 11
- Смоленская область - 39
- Тамбовская область - 45
- Тверская область - 4
- Тульская область - 24
- Ярославская область - 5
- Москва - 1855
- Республика Карелия - 3
- Республика Коми - 19
- Вологодская область - 16
- Калининградская область - 1
- Ленинградская область - 48
- Мурманская область - 38
- Псковская область - 8
- Санкт-Петербург - 307
- Республика Адыгея - 17
- Республика Калмыкия - 7
- Краснодарский край - 75
- Астраханская область - 21
- Волгоградская область - 42
- Ростовская область - 45
- Севастополь - 2
- Республика Дагестан - 5
- Республика Ингушетия - 2
- Кабардино-Балкарская Республика - 89
- Карачаево-Черкесская Республика - 4
- Республика Северная Осетия - Алания - 34
- Чеченская Республика - 3
- Ставропольский край - 25
- Республика Башкортостан - 88
- Республика Марий Эл - 12
- Республика Мордовия - 22
- Республика Татарстан - 31
- Удмуртская Республика - 1
- Республика Чувашия - 30
- Пермский край - 11
- Кировская область - 28
- Нижегородская область - 56
- Пензенская область - 66
- Самарская область - 77
- Саратовская область - 35
- Ульяновская область - 13
- Курганская область - 10
- Свердловская область - 31
- Тюменская область - 22
- Ханты-Мансийский АО - 30
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 22
- Челябинская область - 78
- Республика Хакасия - 5
- Алтайский край - 20
- Красноярский край - 7
- Иркутская область - 15
- Кемеровская область - 12
- Новосибирская область - 30
- Омская область - 9
- Томская область - 16
- Республика Бурятия - 40
- Республика Саха (Якутия) - 33
- Забайкальский край - 25
- Камчатский край - 2
- Приморский край - 28
- Амурская область - 2
- Магаданская область - 3
- Хабаровский край - 44
- Чукотский автономный округ - 1
За весь период выписано из больниц 171 883 выздоровевших пациента.