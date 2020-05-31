За сутки в России подтверждено 9268 случаев COVID-19 в 84 субъектах

За сутки в России подтверждено 9268 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, 40,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: Москва - 2595 Московская область - 757 Санкт-Петербург - 369 Нижегородская область - 301 Свердловская область - 265 Ростовская область - 178 Волгоградская область - 158 Саратовская область - 142 Архангельская область - 137 Челябинская область - 136 Ханты-Мансийский АО - 136 Красноярский край - 128 Республика Дагестан - 125 Республика Саха (Якутия) - 111 Брянская область - 107 Тульская область - 104 Новосибирская область - 104 Ульяновская область - 97 Иркутская область - 90 Калужская область - 89 Смоленская область - 88 Белгородская область - 87 Чувашская Республика - 87 Пензенская область - 87 Самарская область - 85 Воронежская область - 82 Ставропольский край - 81 Краснодарский край - 80 Курская область - 78 Ивановская область - 77 Ярославская область - 77 Кабардино-Балкарская Республика - 77 Рязанская область - 76 Липецкая область - 75 Орловская область - 75 Республика Башкортостан - 75 Алтайский край - 69 Омская область - 69 Тамбовская область - 67 Ямало-Ненецкий АО - 65 Хабаровский край - 63 Карачаево-Черкесская Республика - 62 Владимирская область - 59 Псковская область - 59 Астраханская область - 59 Республика Тыва - 58 Пермский край - 57 Ленинградская область - 54 Кировская область - 54 Оренбургская область - 54 Республика Татарстан - 52 Приморский край - 52 Новгородская область - 51 Республика Северная Осетия - 50 Калининградская область - 48 Вологодская область - 47 Забайкальский край - 45 Тверская область - 44 Камчатский край - 44 Мурманская область - 41 Республика Адыгея - 41 Республика Марий Эл - 41 Костромская область - 39 Республика Ингушетия - 39 Республика Калмыкия - 35 Республика Мордовия - 35 Тюменская область - 30 Республика Коми - 29 Республика Бурятия - 29 Кемеровская область - 25 Республика Хакасия - 24 Республика Карелия - 23 Удмуртская Республика - 23 Томская область - 21 Амурская область - 20 Чеченская Республика - 18 Сахалинская область - 14 Курганская область - 13 Еврейская АО - 10 Республика Алтай - 6 Республика Крым - 6 Магаданская область - 5 Чукотский АО - 2 Ненецкий автономный округ - 1 Всего в России зарегистрировано 405 843 случая (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За сутки умерли 138 человек: Белгородская область - 1

Курская область - 3

Липецкая область - 1

Московская область - 25

Орловская область - 1

Смоленская область - 2

Москва - 69

Республика Коми - 1

Санкт-Петербург - 13

Республика Калмыкия - 1

Краснодарский край - 1

Волгоградская область - 1

Республика Дагестан - 9

Кабардино-Балкарская Республика - 1

Кировская область - 2

Нижегородская область - 5

Свердловская область - 1

Забайкальский край - 1 За период пандемии умерли 4 693 человека. За сутки выписано 4 414 выздоровевших: Белгородская область - 34

Брянская область - 108

Владимирская область - 47

Воронежская область - 6

Калужская область - 25

Костромская область - 7

Курская область - 49

Липецкая область - 3

Московская область - 371

Орловская область - 15

Рязанская область - 11

Смоленская область - 39

Тамбовская область - 45

Тверская область - 4

Тульская область - 24

Ярославская область - 5

Москва - 1855

Республика Карелия - 3

Республика Коми - 19

Вологодская область - 16

Калининградская область - 1

Ленинградская область - 48

Мурманская область - 38

Псковская область - 8

Санкт-Петербург - 307

Республика Адыгея - 17

Республика Калмыкия - 7

Краснодарский край - 75

Астраханская область - 21

Волгоградская область - 42

Ростовская область - 45

Севастополь - 2

Республика Дагестан - 5

Республика Ингушетия - 2

Кабардино-Балкарская Республика - 89

Карачаево-Черкесская Республика - 4

Республика Северная Осетия - Алания - 34

Чеченская Республика - 3

Ставропольский край - 25

Республика Башкортостан - 88

Республика Марий Эл - 12

Республика Мордовия - 22

Республика Татарстан - 31

Удмуртская Республика - 1

Республика Чувашия - 30

Пермский край - 11

Кировская область - 28

Нижегородская область - 56

Пензенская область - 66

Самарская область - 77

Саратовская область - 35

Ульяновская область - 13

Курганская область - 10

Свердловская область - 31

Тюменская область - 22

Ханты-Мансийский АО - 30

Ямало-Ненецкий автономный округ - 22

Челябинская область - 78

Республика Хакасия - 5

Алтайский край - 20

Красноярский край - 7

Иркутская область - 15

Кемеровская область - 12

Новосибирская область - 30

Омская область - 9

Томская область - 16

Республика Бурятия - 40

Республика Саха (Якутия) - 33

Забайкальский край - 25

Камчатский край - 2

Приморский край - 28

Амурская область - 2

Магаданская область - 3

Хабаровский край - 44

Чукотский автономный округ - 1 За весь период выписано из больниц 171 883 выздоровевших пациента.