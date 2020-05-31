За время самоизоляции суды провели более восьми тысяч онлайн-заседаний

В Верховном суде России сообщили "РГ", что за время самоизоляции суды по всей стране провели более восьми тысяч заседаний в онлайн-формате. В это число входят и процессы как с помощью видео-конференц-связи, так и посредством веб-связи. Отделить одно от другого уже невозможно.

В самом же Верховном суде с 21 апреля по 29 мая в режиме веб-связи рассмотрено порядка 40 споров в гражданских, административных и арбитражных процессах с подключением более 70 участников.

Технология позволяет подключиться к судебному процессу, пройдя идентификацию через портал госуслуг. Как разъяснил недавно Верховный суд, в режиме онлайн судебные заседания могут проводиться на любой стадии. Это значит, что теоретически от начала до конца дело может быть рассмотрено в виртуальном режиме. Кроме того, Верховный суд в режиме онлайн стал проводить заседания пленума. А накануне по веб-связи впервые прошло заседание научно-консультативного совета при Верховном суде.