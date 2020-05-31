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31.05.2020 19:28
Рубрика: Власть

Судья на линии

За время самоизоляции суды провели более восьми тысяч онлайн-заседаний
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8170)
В Верховном суде России сообщили "РГ", что за время самоизоляции суды по всей стране провели более восьми тысяч заседаний в онлайн-формате. В это число входят и процессы как с помощью видео-конференц-связи, так и посредством веб-связи. Отделить одно от другого уже невозможно.

В самом же Верховном суде с 21 апреля по 29 мая в режиме веб-связи рассмотрено порядка 40 споров в гражданских, административных и арбитражных процессах с подключением более 70 участников.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Технология позволяет подключиться к судебному процессу, пройдя идентификацию через портал госуслуг. Как разъяснил недавно Верховный суд, в режиме онлайн судебные заседания могут проводиться на любой стадии. Это значит, что теоретически от начала до конца дело может быть рассмотрено в виртуальном режиме. Кроме того, Верховный суд в режиме онлайн стал проводить заседания пленума. А накануне по веб-связи впервые прошло заседание научно-консультативного совета при Верховном суде.

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