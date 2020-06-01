2 июня - видеоинтервью с Татьяной Лотоцкой о четвертом больничном для работающих пенсионеров

Работающих пенсионеров старше 65 лет оставили на больничном в четвертый раз.

2 июня на сайте "Российской газеты" в видеоформате первый заместитель председателя Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая ответит на вопросы обозревателя отдела экономики и социальных проблем "РГ" Елены Манукиян.

Как оформить листок временной нетрудоспособности удаленно? За что больничный могут аннулировать? Можно ли отказаться от больничного и продолжать ходить на работу?

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