Из Литвы уходит американский механизированный батальон, который находился здесь с осени прошлого года. Более 500 военнослужащих и примерно 100 единиц тяжелой техники, в числе которой несколько десятков танков Abrams и боевых машин пехоты Bradley, сначала отправятся в Германию, а оттуда - в Техас, сообщил телеканал Euronews.

Очевидно, всему виной пандемия - первый батальон девятого полка первой дивизии армии США должен был принять участие в масштабных маневрах НАТО Defender-2020, однако их отменили из-за коронавируса. Усугубил ситуацию и тот факт, что COVID-19 заразились несколько десятков натовских солдат, также расквартированных в Литве.

Все это время батальон базировался на полигоне Пабраде в 15 километрах от границы с Беларусью. Специально под прибытие американцев к полигону проложили новую железную дорогу для перевозки тяжелой техники.