Антонов: Более 700 россиян покинули США за два дня

За два дня - 30 и 31 мая - более 700 россиян вылетели на родину из Нью-Йорка и Майами. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, отметив, что возвращение граждан идет планомерно и достаточно интенсивно.

По его словам, 30 мая в Россию отправились 322 человека, включая 10 младенцев. Вернулись также три школьника, находившиеся в США в рамках "образовательных обменов" в частном порядке. Еще 396 соотечественников, включая 49 младенцев и двух школьников, покинули США 31 мая, говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Антонов отметил, что 44 россиянина нуждались в незамедлительной репатриации. Это граждане, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, больные, проходившие в США лечение и реабилитацию, инвалиды и пожилые люди, а также студенты, у которых закончился срок обучения.

По данным дипломатов, уже было организовано восемь спецрейсов, на которых вернуться в Россию смогли более двух тысяч человек. В США еще остаются около тысячи россиян, которые выразили желание улететь на родину.