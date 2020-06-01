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01.06.2020 03:34
Рубрика: Власть

Антонов: Более 700 россиян покинули США за два дня

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

За два дня - 30 и 31 мая - более 700 россиян вылетели на родину из Нью-Йорка и Майами. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, отметив, что возвращение граждан идет планомерно и достаточно интенсивно.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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По его словам, 30 мая в Россию отправились 322 человека, включая 10 младенцев. Вернулись также три школьника, находившиеся в США в рамках "образовательных обменов" в частном порядке. Еще 396 соотечественников, включая 49 младенцев и двух школьников, покинули США 31 мая, говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Антонов отметил, что 44 россиянина нуждались в незамедлительной репатриации. Это граждане, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, больные, проходившие в США лечение и реабилитацию, инвалиды и пожилые люди, а также студенты, у которых закончился срок обучения.

По данным дипломатов, уже было организовано восемь спецрейсов, на которых вернуться в Россию смогли более двух тысяч человек. В США еще остаются около тысячи россиян, которые выразили желание улететь на родину.

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