Банки начали выдавать кредиты на поддержку занятости

С 1 июня банки начали выдачу льготных кредитов под 2% годовых в рамках новой госпрограммы. Ее цель - помочь компаниям пережить трудные времена, сохранив докризисный штат сотрудников. Соглашения на участие в программе заключены с 20 банками, рассказала замдиректора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства минэкономразвития Олеся Тетерина.

Рассчитывать на такие кредиты могут предприятия из числа пострадавших от пандемии отраслей (как крупные, так и субъекты МСП), а также социально-ориентированные НКО. Предусмотрено также финансирование на возобновление деятельности предприятий.

На программу выделено 248 млрд рублей, в случае высокого спроса эта сумма может вырасти

Размер кредита рассчитывается как число официально оформленных сотрудников, умноженное на 1 МРОТ (12 130 рублей), с районным коэффициентом в субъекте, где зарегистрирован заемщик, и ставкой по взносам с зарплаты. Финансирование возможно на срок до 30 июня 2021 года. Проценты не надо платить ежемесячно, они будут капитализироваться, то есть прибавляться к основному долгу и выплачиваться уже в конце. Если на конец каждого месяца, в течение которых действовал кредитный договор, на предприятии сохранялась занятость не менее 90% от той, что была на 1 июня 2020 года, кредит и проценты будут списаны полностью с 1 апреля; если численность сохранялась в размере не менее 80%, то спишут половину кредита и процентов. В случае невыполнения условий по численности заемщик не сможет претендовать на списание кредита, но не лишится льготной ставки в 2% до 1 апреля 2021 года, затем ставка станет рыночной.

Некоторые банки подготовились к запуску программы. Сбербанк в первый официальный день ее работы одобрил более 8,5 тыс. заявок на сумму около 15 млрд рублей, первыми кредиты на почти 1 млрд рублей получили компании группы S7 - "Сибирь" и "С7 Инжиниринг". ВТБ в первый день подписал соглашения на сумму около 4 млрд рублей (с магазинами обуви марок Zenden и Rendez-Vous, а также торговой сетью одежды FINN FLARE и отелем AKYAN St.Petersburg), всего одобрил заявки на 13 млрд рублей.

На программу льготного кредитования из федерального бюджета выделено 248 млрд рублей. Не исключено, что в случае высокого спроса размер финансирования программы будет увеличен, сказала Олеся Тетерина.