Банки начали выдавать кредиты на поддержку занятости

Новости

Власти Москвы надеются, что возвращаться к полной изоляции не придется 19:45
Водохранилища Крыма в мае обмелели на 10 миллионов кубометров 19:34
Самолет Сургут-Тюмень вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси 18:59
На Тверской нанесут временную разметку для прохождения военной техники 18:57
Косачев назвал своевременным решение по дате голосования по Конституции 18:56
ФНС откроет налоговые для приема граждан с 15 июня 18:55
В Тульской области стартовал марафон празднований 500-летия кремля 18:37
Православные храмы в Москве откроют для прихожан 6 июня 18:31
Назначен новый начальник Следственного департамента МВД РФ 18:23
В Москве задержали банду, вымогавшую деньги у таксистов 18:13
СК опубликовал видео с места гибели девочки в Северо-Крымском канале 18:12
Рига и Вильнюс продлили сроки ограничений при пересечении границы 18:05
Россия в мае увеличила морские поставки нефти в восточном направлении 18:00
Обрушение моста в Мурманской области попало на видео 18:00
Датчане переведут самолеты и суда на экологическое топливо 17:48
Видео: Мединский сравнил протесты в США с событиями фильма "Джокер" 17:41
Европейская статистика: как коронавирус изменил показатели смертности 17:32
Врач рассказал, как снизить риск развития тромбоза при коронавирусе 17:21
Археологи объяснили происхождение пирамид Мезоамерики 17:18
Renault рассекретила все цены на новый Kaptur 17:10
Кравцов: Голосование по Конституции 1 июля не помешает сдаче ЕГЭ 17:09
Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-полицейским по делу Голунова 17:07
Установить инвалидность по новым правилам смогли 255 тысяч россиян 17:03
Франция намерена создать у себя "Кремниевую долину" 17:03
Ученые нашли способ уменьшить размер аккумулятора 17:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
01.06.2020 18:54
Рубрика: Экономика

Все будет штатно

Банки начали выдавать кредиты на поддержку занятости
Текст: Екатерина Петрова
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8171)
С 1 июня банки начали выдачу льготных кредитов под 2% годовых в рамках новой госпрограммы. Ее цель - помочь компаниям пережить трудные времена, сохранив докризисный штат сотрудников. Соглашения на участие в программе заключены с 20 банками, рассказала замдиректора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства минэкономразвития Олеся Тетерина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рассчитывать на такие кредиты могут предприятия из числа пострадавших от пандемии отраслей (как крупные, так и субъекты МСП), а также социально-ориентированные НКО. Предусмотрено также финансирование на возобновление деятельности предприятий.

На программу выделено 248 млрд рублей, в случае высокого спроса эта сумма может вырасти

Размер кредита рассчитывается как число официально оформленных сотрудников, умноженное на 1 МРОТ (12 130 рублей), с районным коэффициентом в субъекте, где зарегистрирован заемщик, и ставкой по взносам с зарплаты. Финансирование возможно на срок до 30 июня 2021 года. Проценты не надо платить ежемесячно, они будут капитализироваться, то есть прибавляться к основному долгу и выплачиваться уже в конце. Если на конец каждого месяца, в течение которых действовал кредитный договор, на предприятии сохранялась занятость не менее 90% от той, что была на 1 июня 2020 года, кредит и проценты будут списаны полностью с 1 апреля; если численность сохранялась в размере не менее 80%, то спишут половину кредита и процентов. В случае невыполнения условий по численности заемщик не сможет претендовать на списание кредита, но не лишится льготной ставки в 2% до 1 апреля 2021 года, затем ставка станет рыночной.

Фото: iStock
В России отменяется "банковский роуминг"

Некоторые банки подготовились к запуску программы. Сбербанк в первый официальный день ее работы одобрил более 8,5 тыс. заявок на сумму около 15 млрд рублей, первыми кредиты на почти 1 млрд рублей получили компании группы S7 - "Сибирь" и "С7 Инжиниринг". ВТБ в первый день подписал соглашения на сумму около 4 млрд рублей (с магазинами обуви марок Zenden и Rendez-Vous, а также торговой сетью одежды FINN FLARE и отелем AKYAN St.Petersburg), всего одобрил заявки на 13 млрд рублей.

На программу льготного кредитования из федерального бюджета выделено 248 млрд рублей. Не исключено, что в случае высокого спроса размер финансирования программы будет увеличен, сказала Олеся Тетерина.

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Работа Охрана труда

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
1 июля объявят выходным в связи с голосованием по Конституции
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для кафе и ресторанов
Путин обсудит с Мишустиным план восстановления экономики
За сутки в России подтверждено 9035 случаев COVID-19 в 84 субъектах
Кабмин не поддержал поправки о выплате МРОТ домохозяйкам
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье
Зачем компании перекупают топ-менеджеров во время пандемии