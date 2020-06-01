Банкиров обяжут предупреждать в рекламе об опасностях своих кредитов

Новый законопроект обязывает банкиров не просто быть честными в рекламе, а пугающе-честными. Предлагая гражданам тот или иной кредит, они должны будут откровенно предупредить, чем человек рискует. А рискует он практически всем.

Банкирам при выдаче клиентам кредита придется подробно рассказывать о его условиях, а не печатать их мелким шрифтом в конце договора. Фото: Александр Корольков

С инициативой выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она внесла в Госдуму проект поправок в Закон "О рекламе". Предлагается в обязательном порядке включать в рекламу кредита предупреждение о том, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Когда человеку в очередной раз предлагают озолотиться в долг, он ни на секунду не должен забывать, что по счетам придется платить. А если с расплатой выйдет заминка, то могут прийти за имуществом гражданина. Последнюю рубашку, конечно, не заберут, но с предпоследней, возможно, придется распрощаться.

"Законопроект направлен на создание условий для полного информирования в доступной форме граждан об условиях кредита и возможных рисках",- подчеркивается в пояснительной записке.Действующий закон обязывает в рекламе указывать все условия, влияющие на стоимость кредита.

Таких условий как минимум семь. Но может быть и больше.

"Выборочное изучение рекламы кредитных продуктов позволяет сделать вывод, что в среднем рекламодатели указывают до 28 условий, влияющих на стоимость кредита, сведения о кредиторе и лицензии в 30-секундном рекламном ролике, - утверждает пояснительная записка. - Не только изучить все изложенные условия за указанное время, но и обратить на них внимание не представляется возможным".

Тем более что реклама часто давит на эмоции. Часто возникает ощущение, что деньги придут легко и можно с ними делать все что угодно. А проценты якобы будут настолько мизерные, что это банк в конечном счете останется должен человеку, а не человек банку.

Когда гипноз проходит, приходят судебные приставы. По данным Федеральной службы судебных приставов, на 1 мая в ведомстве находилось на исполнении дела на более 6,8 миллиона должников по кредитам. По этим производствам граждане-неплательщики должны в общей сложности банкам более 1,7 триллиона рублей. У 18,9 тысячи должников имущество либо уже передано на реализацию, либо производится оценка имущества перед реализацией.

Понятно, что из единственного жилья человека не выгонят. Закон, к счастью, не настолько суров. Но и здесь есть нюансы: приставы могут наложить запрет на регистрационные действия, то есть человек не сможет поменять свою квартиру, если захочет куда-то переехать.

В такую ловушку, например, попала некая жительница Новосибирской области. Как рассказывают в ФССП, женщина задолжала банку 300 тысяч рублей.

"Судебный пристав-исполнитель установил банковские счета неплательщицы и наложил арест на денежные средства, - рассказывают в ведомстве. - На протяжении двух лет со счетов женщины производились незначительные удержания. Кроме того, на квартиру, находящуюся в собственности у должницы, незамедлительно был выставлен запрет на совершение регистрационных действий".

Казалось, банку еще придется долго ждать. Но должница захотела улучшить свои условия, а продать квартиру не смогла: из-за наложенного запрета провести сделку было невозможно. Тогда женщина сама пришла к приставам, где ей пояснили: наложенные ограничения будут сняты только после полного погашения задолженности. В итоге она полностью рассчиталась с банком.

А сколько граждан из тех, кто сегодня находится на карандаше у приставов, не стали бы связываться с банками, не будь реклама столь заманчивой? Не знаем. Но если инициативу примут, граждане будут брать кредиты по крайней мере с широко открытыми глазами.

В рекламе кредита будут указывать, что гражданин отвечает по обязательствам всем своим имуществом. Не будет денег, заберут машину

"Данная мера позволит, не вторгаясь в специфику маркетинговых приемов и художественных форм изложения рекламы, поддерживая одинаковые условия конкуренции, сформировать у потребителя адекватное и достоверное представление о существующей гражданско-правовой ответственности, которая наступает в случае неисполнения им обязательств по договору", - говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что такое предупреждение побудит потребителя внимательно изучить все условия кредита и адекватно оценить свои финансовые возможности.