Баскетбольный ЦСКА продлил контракт с Майком Джеймсом

Защитник баскетбольного ЦСКА Майк Джеймс подписал новое соглашение со столичным клубом. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. Новый контракт с 29-летним американцем рассчитан на три года.

- Счастлив остаться в ЦСКА и продолжать наше партнерство на протяжении еще трех лет. Надеюсь, они будут полны чемпионских титулов, - приводит слова Майка сайт ЦСКА.

В прошедшем сезоне Евролиги, который был досрочно завершен в конце мая, Джеймс стал третьим в списке лучших баскетболистов по среднему количеству очков за игру (21,7). В 16 из 28 встреч турнира он набирал более 20 очков, трижды - свыше 30.

Джеймс выступает за ЦСКА с августа прошлого года. До перехода в стан армейцев он играл за "Загреб" (Хорватия), "Хапоэль" (Израиль), итальянские "Паффони" и "Милан", греческие "Панатинаикос" и "Колоссос", а также испанскую "Басконию".