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01.06.2020 17:45
Рубрика: Экономика

Бизнес сможет компенсировать до 80% затрат на транспортировку продукции

Текст: Светлана Ментюкова
Государство берет на себя обязательства компенсировать бизнесу до 80% фактически понесенных затрат в пределах установленных лимитов, но не более 11% стоимости перевезенной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга. Предусмотренный объем субсидирования на 2020 год - 13 млрд рублей.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

"Соответствующие поправки внесены в постановление Правительства РФ №496 от 26 апреля 2017 года, определяющее правила субсидирования затрат промышленных предприятий на транспортировку продукции. Предусмотрено также неприменение штрафных санкций за невыполнение в 2020 году обязательств, взятых в рамках меры поддержки", - говорится в сообщении.

Фото: iStock
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Уточняется, что документом предусмотрена возможность ежеквартального предоставления субсидий, а компенсация затрат распространяется теперь не только на продукцию, но и на сборочные комплекты автотранспортного и железнодорожного видов транспорта.

"Для получения поддержки в 2020 году транспортировка и отгрузка продукции должна осуществляться с 1 сентября 2019 года по 31 июля 2020 года (включая сборочные комплекты). В последующие периоды - с 1 августа предыдущего года по 31 июля текущего", - говорится в сообщении. Функции агента Правительства по предоставлению субсидии возложены на Российский экспортный центр (РЭЦ).

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Еще два нововведения, предусмотренные поправками, коснутся ранжирования заявок. Так, отмечается в сообщении, преимуществом для компании-претендента станет реализация корпоративной программы повышения конкурентоспособности (КППК), а при расчете размера субсидии - использование услуг российских перевозчиков. Возмещению подлежат фактически понесенные расходы. Также в новой редакции правил предусмотрена возможность объявления Минпромторгом дополнительных отборов при наличии соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

В Минпромторге отметили, что компенсация затрат на транспортировку - одна из самых востребованных бизнесом мер поддержки, особенно предприятиями машиностроения, металлургии и лесопромышленного комплекса. По данным министерства, за три года ее реализации было заключено более 1001 соглашений с экспортерами, объем поддержанных зарубежных поставок составил 723 млрд рублей. Предусмотренный объем субсидирования на 2020 год - 13 млрд рублей.

В министерстве уточнили, что данный механизм поддержки реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и направлен на стимулирование производства и поставок конкурентоспособной российской продукции.

Экономика Бизнес Правительство Минпромторг

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