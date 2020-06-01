Молодой американец с норвежскими корнями прибыл на историческую родину с целью отыскать там родню. Но что-то пошло не так, и родня встречи с ним не пережила. После чего американец подался в леса. Пошатавшись немного среди деревьев, он снова выходит к людям, натыкается на агрессивного гопника, а тот, едва к нему прикоснувшись, замертво падает и уже не встает.

Американца ловят и подсылают к нему блондинку-психолога, которая проявляет к незнакомцу доброту и сочувствие. Поговорив с ним по душам, блондинка выясняет, что он умеет гонять стаи туч и биться электричеством, но контролировать ему это умение удается плохо, отчего и случаются неприятные казусы - просто нервировать его не надо, а надо обнять, и нормально будет.

Остальным, правда, это объяснить трудновато. Особенно полиции, отцу погибшего гопника и американской военщине. Которая, если что-то непонятное и потенциально опасное где-то происходит, всегда тут как тут, стремится непонятное и потенциально опасное уничтожить и всегда терпит фиаско, лишь все усугубляя.

Олицетворяет американскую военщину еще одна женщина, только символично темненькая, замышляющая недоброе. В то время как блондинка носится с растерянным обладателем сверхъестественных способностей, точно детвора с инопланетяшкой ИТ, и помогает ему понять, кто он на самом деле такой и какова природа этих его вдруг проснувшихся талантов.

Действительно: кем же может быть главный герой скандинавского фильма под названием "Бог грома", который управляет циклонами и стреляет молниями, а еще наблюдает какое-то дерево в настойчиво повторяющихся видениях? Ладно, "Богом грома" его у нас прокатчики окрестили, так-то он Mortal, но интрига оттого менее смехотворной не становится, и зачем фильм ее вообще держит, вот это, конечно, вопрос.

Видимо, занятия поинтереснее для потомка или воплощения Тора (без разницы), оказавшегося в современной Норвегии, не нашлось. То есть вы, наверное, подумали: ага, раз у нас здесь есть неуравновешенный Тор, в гневе страшный, и ему противостоит классическая злобная военщина, то, по крайней мере, должны между ними быть здоровские и зрелищные столкновения.

Ну, как бы да, есть одна сцена на Хардангерском мосту (весьма живописное, кстати, место) с участием пары бойцов спецназа и убогих спецэффектов. И вторая подразумевается в самом конце, но вместо нее показывают титры. А кроме этих полутора моментов и смотреть почти не на что. Тем более удручающе выглядит в титрах имя режиссера Андре Овредала, который, как мы знаем, и к родной скандинавской мифологии уже остроумно обращался в "Охотниках на троллей", и далее зарекомендовал себя классным постановщиком, способным при ограниченных ресурсах выдавать впечатляющую красоту.

В "Боге грома" поначалу также ничто не предвещает провала, и завязка сулит радостную перспективу: кажется, что сюжет первого "Рэмбо" сейчас нам щедро разбавят мрачным городским фэнтези, и все это дело весело рванет. Но потом фильм сворачивает куда-то совсем не туда, а куда и для чего, так и остается тайной. Уж вряд ли ради напоминания человечеству о том, что не стоит дразнить скандинавских богов. Хотя и полностью исключать такой вариант не следует.

2