Новости

Видео: Мединский сравнил протесты в США с событиями фильма "Джокер" 17:41
Умерла актриса из "Гардемаринов" Ярослава Турылёва 16:52
В возрасте 100 лет умерла актриса, первой сыгравшая Ульяну Громову 16:11
От COVID-19 умер генеральный продюсер "Поля чудес" Анатолий Гольдфедер 16:06
Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию для съемок "Аватара 2" 14:26

Тор уже не торт

Рецензии
    01.06.2020, 18:37
Текст:   Алексей Литовченко
Молодой американец с норвежскими корнями прибыл на историческую родину с целью отыскать там родню. Но что-то пошло не так, и родня встречи с ним не пережила. После чего американец подался в леса. Пошатавшись немного среди деревьев, он снова выходит к людям, натыкается на агрессивного гопника, а тот, едва к нему прикоснувшись, замертво падает и уже не встает.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американца ловят и подсылают к нему блондинку-психолога, которая проявляет к незнакомцу доброту и сочувствие. Поговорив с ним по душам, блондинка выясняет, что он умеет гонять стаи туч и биться электричеством, но контролировать ему это умение удается плохо, отчего и случаются неприятные казусы - просто нервировать его не надо, а надо обнять, и нормально будет.

Фото: kinopoisk.ru
"Последний министр": офисный ситком про законодательные инициативы

Остальным, правда, это объяснить трудновато. Особенно полиции, отцу погибшего гопника и американской военщине. Которая, если что-то непонятное и потенциально опасное где-то происходит, всегда тут как тут, стремится непонятное и потенциально опасное уничтожить и всегда терпит фиаско, лишь все усугубляя.

Олицетворяет американскую военщину еще одна женщина, только символично темненькая, замышляющая недоброе. В то время как блондинка носится с растерянным обладателем сверхъестественных способностей, точно детвора с инопланетяшкой ИТ, и помогает ему понять, кто он на самом деле такой и какова природа этих его вдруг проснувшихся талантов.

Действительно: кем же может быть главный герой скандинавского фильма под названием "Бог грома", который управляет циклонами и стреляет молниями, а еще наблюдает какое-то дерево в настойчиво повторяющихся видениях? Ладно, "Богом грома" его у нас прокатчики окрестили, так-то он Mortal, но интрига оттого менее смехотворной не становится, и зачем фильм ее вообще держит, вот это, конечно, вопрос.

Видимо, занятия поинтереснее для потомка или воплощения Тора (без разницы), оказавшегося в современной Норвегии, не нашлось. То есть вы, наверное, подумали: ага, раз у нас здесь есть неуравновешенный Тор, в гневе страшный, и ему противостоит классическая злобная военщина, то, по крайней мере, должны между ними быть здоровские и зрелищные столкновения.

Фото: kinopoisk.ru
"Гроза": Островский и пришельцы

Ну, как бы да, есть одна сцена на Хардангерском мосту (весьма живописное, кстати, место) с участием пары бойцов спецназа и убогих спецэффектов. И вторая подразумевается в самом конце, но вместо нее показывают титры. А кроме этих полутора моментов и смотреть почти не на что. Тем более удручающе выглядит в титрах имя режиссера Андре Овредала, который, как мы знаем, и к родной скандинавской мифологии уже остроумно обращался в "Охотниках на троллей", и далее зарекомендовал себя классным постановщиком, способным при ограниченных ресурсах выдавать впечатляющую красоту.

В "Боге грома" поначалу также ничто не предвещает провала, и завязка сулит радостную перспективу: кажется, что сюжет первого "Рэмбо" сейчас нам щедро разбавят мрачным городским фэнтези, и все это дело весело рванет. Но потом фильм сворачивает куда-то совсем не туда, а куда и для чего, так и остается тайной. Уж вряд ли ради напоминания человечеству о том, что не стоит дразнить скандинавских богов. Хотя и полностью исключать такой вариант не следует.

2

Новости

Режиссер "Отряда самоубийц" сравнил его с "Джокером" Тодда Филлипса 14:19
Появился трейлер британского мини-сериала "Отравление в Солсбери" 14:12
Продюсеры назвали лучшим фильмом "Текст" Клима Шипенко 14:00
Российская группа Little Big получила премию "За самый трэшевый клип" 13:28
Вышел трейлер итальянского хоррор-сериала Netflix "Затопленный город" 13:16
⧣ США
Фото: youtube.com/ В Рейтинге
Вышел русский трейлер перезапуска культового сериала "Перри Мэйсон" 13:07
Во время беспорядков в США среди протестующих появился Бэтмен 12:35
Видео: звезды "Властелина колец" воссоединились к восторгу фанатов 12:21
⧣ фэнтези
Фото: kinopoisk.ru
Шоураннер отмененного сериала по "Темной башне" раскрыл его сюжет 29.05.2020
Режиссер "Восставшего из ада 5" снимет продолжение "Лабиринта" 27.05.2020
Джоан Роулинг опубликует новую детскую сказку 26.05.2020
⧣ Норвегия
Фото: kinopoisk.ru
Что посмотреть на карантине: "Кинократия" рекомендует. Выпуск 8 22.04.2020
Началась работа над первым сериалом, который снимут в самоизоляции 16.04.2020
Фото: "Тормунд" из "Игры престолов" победил коронавирус 14.04.2020