Больше других работников от COVID-19 пострадали пожилые и молодежь

Наибольшие сложности на рынке труда из-за пандемии коронавируса возникли у людей старше 65 лет и у молодежи. Об этом "РГ" рассказала директор Бюро Международной организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева.

"У пожилых работников и людей с ослабленным здоровьем есть ограничения по выходу на работу, - констатировала Ольга Кулаева. - Да, им оплачивают больничные листы. Но скоро эта проблема может перекинуться на рынок труда. А такой категории граждан найти новую работа ощутимо сложнее, чем остальным".

Еще одна наиболее пострадавшая категория - молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. По опросу, проведенному МОТ в России и соседних странах, более чем каждый шестой опрошенный этого возраста, имевший работу в феврале, в апреле на работу не выходил.

"Не обязательно этот человек стал безработным: варианты могут быть самые разные, комментирует Ольга Кулаева. - Но доходы свои они могли потерять. А те, кто продолжали трудиться, сообщили о сокращении рабочего времени и, следовательно, дохода в среднем на 20%. По статистике, все, кто в молодом возрасте сталкивался с такими бездеятельными периодами, потом еще долго страдали от недополученных вовремя навыков, квалификаций и компетенций".

Полностью интервью с Ольгой Кулаевой читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".