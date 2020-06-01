Британская королева впервые появилась на публике во время изоляции

Британская королева впервые вышла на публику во время изоляции, появившись на территории Виндзорского замка. Виндзор, отмечает The Guardian, является любимой резиденцией 94-летней Елизаветы II, которая является страстной любительницей лошадей и заводчиком чистокровных скакунов на протяжении всего своего правления.

В воскресенье ее сфотографировали на одном из пони, 14-летней Фелл. Два снимка были размещены в Twitter Елизаветы II. На королеве ней был разноцветный платок и твидовый пиджак, джодхпуры, белые перчатки и ботинки. Королева явно наслаждалась солнечной погодой, отметили комментаторы.

Напомним, что в период режима изоляции британская королева дважды, что является довольно редким случаем в Альбионе, обратилась к согражданам. В первом, которое было в начале апреля, она призвала соотечественников сохранять спокойствие во время пандемии, во втором - поздравила их с праздником победы во Второй мировой войне. Это были всего пятое и шестое телеобращение королевы к нации за 68 лет ее правления.