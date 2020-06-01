Будущее сделки ОПЕК+ опять зависит от решения России

Инициатива Саудовской Аравии не снижать максимальный объем сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в 9,7 млн баррелей в сутки до конца года может быть одобрена, только если ее поддержит Россия. Такое решение поможет ускорить процесс балансировки спроса и предложения на рынке, но может негативно отразиться на нефтяной отрасли нашей страны. В минэнерго пока воздерживаются от комментариев на эту тему.

Ранее предполагалось, что с июля страны ОПЕК+ начнут постепенно восстанавливать производство, снижая общий объем сокращения до 7,7 млн баррелей в сутки. России это дало бы возможность с июля начать наращивать добычу на наиболее критических участках, где долгая остановка производства могла привести к порче запасов. Также это позволило бы сохранить хотя бы частично объем инвестиций в отрасль, за счет постепенной подготовки во второй половине 2020 года к вводу новых проектов.

С другой стороны, на фоне достаточно позитивных настроений на рынке по мере восстановления экономик стран АТР и Европы, решение о продлении максимального уровня сокращения добычи даст серьезный стимул для роста котировок барреля, и поможет быстрее ликвидировать профицит нефти в мире, в чем Россия заинтересована не меньше остальных.

Еще один довод за продление действующих условий сделки, нарастающее напряжение между США и Китаем. Оно пока воспринимается рынком достаточно сдержано. Китайская экономика восстанавливается после пандемии, и ее рост пока компенсирует негативное влияние разгорающегося заново конфликта, но только до поры. Воздействие торгового противостояния на котировки барреля будет усиливаться, и из-за него велика вероятность очередного витка снижения цен на нефть.

Кроме того, участники ОПЕК+ уже знают, к чему может привести излишняя неуступчивость на переговорах, как это случилось в марте этого года и не станут пренебрегать компромиссами, считает партнер департамента консалтинга "Делойт" в СНГ Йорг Дорлер. По его мнению, если соглашение будет опять скомпрометировано, цены на нефть упадут ниже 20 долларов за баррель. Поэтому весьма вероятно, что ОПЕК+ продлит действующие договоренности до конца года.

С этой точкой зрения согласны далеко не все. "Продлевать действующие условия сделки до конца года, пока смысла нет",- считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Он пояснил, что если мировая экономика будет оживать, то будет расти и спрос на нефть, а тот запас нефти в хранилищах, который сформировался в период снижения спроса, начнет уменьшаться. При отсутствии увеличения предложения, это в итоге приведет к дефициту. Краткосрочно это даст стимул для роста цен и доходов стран-экспортеров, но стратегически ­- ­будет поражением. Высокие цены на нефть будут способствовать восстановлению нефтедобывающих отраслей в США и других странах, не вошедших в ОПЕК+, которые не связаны жесткими условиями сделки.

"Поэтому в интересах тех стран, которые взяли на себя обязательства по сокращению добычи - восстанавливать ее постепенно, в соответствие с фактической динамикой спроса",- сказал Владимир Брагин. Жесткие ограничения на длительный срок могут только мешать. Поэтому разумней продлить соглашение на 1-3 месяца и дальше действовать по фактической ситуации со спросом, считает эксперт.