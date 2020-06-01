Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 500 тысяч человек

Бразилия становится эпицентром заболеваемости COVID-19 в мире. На минувшей неделе страна установила несколько отрицательных рекордов. Со смертностью более тысячи человек в сутки Бразилия несколько дней подряд обгоняла США по этому показателю. Страна также обошла Испанию и Францию по общему числу погибших.

По данным министерства здравоохранения Бразилии на 31 мая, за минувшие сутки в стране выявлены 16,4 тысячи новых случаев COVID-19, 480 человек погибли.

Однако воскресная статистика, как отмечают сотрудники местного минздрава, не в полной мере отражает реальную картину. Так, в субботу в министерстве говорили о 33 тысячах новых случаев и о 956 погибших за сутки.

Всего за 95 дней с момента выявления первого случая COVID-19 в Бразилии положительные результаты тестирования получили без малого 515 тысяч жителей страны, из них более 29 тысяч скончались. 206 тысяч человек уже излечились, а борьбу с вирусом продолжают 279 тысяч.

Главной проблемой Бразилии на протяжении всего этого периода была низкая выявляемость. Здесь проведено всего около 930 тысяч тестов, в то время как численность населения страны составляет 210 миллионов человек.

За период пандемии коронавируса в Бразилии проведен целый ряд исследований. Результаты всех из них говорят, что цифры официальной статистики ниже реальных в пять-десять раз.

В этот сложный момент Бразилия уже две недели продолжает оставаться без министра здравоохранения. Временным исполняющим обязанности министра был назначен генерал Эдуардо Пазуэлло. Высококлассный специалист по логистике, он никогда ранее не работал в сфере медицины.