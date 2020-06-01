Число задержанных на акциях протеста в Лондоне составило 23 человека

В Лондоне прошли акции протеста в связи с гибелью афроамериканца в США. По информации BBC, несмотря на действующий в Великобритании карантин, толпы людей собрались на Трафальгарской площади, а также у здания американского посольства, требуя положить конец расовой дискриминации и чрезмерному применению силы при задержании подозреваемых американскими полицейскими.

"На воскресных акциях протеста в центре Лондона арестовано 23 человека за различные нарушения. Все задержанные доставлены в полицейские участки", - со ссылкой на полицию пишет ТАСС.

Смерть Джорджа Флойда повлекла массовые акции протеста не только в Миннеаполисе, но и в большинстве американских штатов. Федеральные и местные власти в экстренном порядке пытаются усмирить демонстрантов, вводя комендантский час и привлекая на помощь полиции Национальную гвардию США.