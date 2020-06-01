Човин или Ковид: Какая из "болезней" опаснее для американского общества?

Невидимые тиски коронавируса еще не отпустили Америку, как вновь дали рецидив застарелые болячки местного общества - расовая дискриминация и полицейское насилие, смесь которых взрывоопасна. Сценарий событий до боли знаком: белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Човин переборщил и задушил при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, который не оказывал никакого сопротивления. После этого страну вот уже шестой день накрывает цунами протестов. Полиция и Нацгвардия пока не могут остановить мародерство и погромы, поэтому более четырех десятков городов ввели комендантский час, задержаны более 4 тысяч человек.

Этот случай выделяется даже по американским меркам. Произошедшее в Миннеаполисе не назовешь иначе как хладнокровным убийством средь бела дня, совершенным под камерами прохожих. Хотя на другом видео заметно, что Флойд, возможно, поначалу и сопротивлялся, но в дальнейшем лишь молил о пощаде. Придавленные к стенке неопровержимыми доказательствами власти и полиция Миннеаполиса всячески пытаются покаяться и даже устроили показательную чистку, уволив всех причастных патрульных и арестовав Човина. Это большая редкость, зачастую чрезмерное применение силы патрульных сходит им с рук - в понимании местной Фемиды такая поддержка полицейским необходима, иначе кто пойдет охранять порядок в стране, где у населения на руках около 300 миллионов только зарегистрированного оружия.

Слезоточивый газ, резиновые пули и избиения мирных граждан - эти кадры из США шокировали мир

Еще один важный катализатор нынешних протестов - коронавирус. Миллионы американцев столкнулись с тяжелым кризисом здравоохранения, а десятки миллионов лишились работы и, соответственно, заработка. Пандемия резанула по больному, выпятив проблему социального неравенства: малоимущие остались и без медстраховки, и без денег. Конечно, чаще к беднякам относятся цветные меньшинства, но не только. Поэтому в рядах бунтовщиков нередко можно увидеть белых. Гибель Флойда стала спусковым крючком для нагруженного всеми этими проблемами общества. Эпицентр - крупные города, где доля темнокожего населения обычно выше.

Сила против насилия

Если взглянуть по другую сторону баррикад, то там тоже не все однозначно. В соцсетях все больше фотографий полицейских, которые в знак солидарности с протестующими встают на одно колено. А в Мичигане местный шериф, встретив толпу демонстрантов, приказал подчиненным снять шлемы и убрать амуницию, сумел разрядить обстановку и даже присоединился к шествию. Но гораздо больше в эти дни примеров того, как полиция пытается гасить протесты против насилия еще большей силой. Слезоточивый газ, резиновые пули и избиения мирных граждан, давящие толпу полицейские патрули - эти кадры из самых разных уголков Америки шокировали мир. Такое поведение для американских полицейских - система, которую консерваторы считают необходимостью. Иначе как держать в узде сограждан, у которых дома иногда хранится целый арсенал огнестрела. Ведь в 2018 году в США на службе погибли 144 полицейских, 52 из них - от пуль. Поэтому при малейших провокациях церемониться у полицейских не принято. Например, местных патрульных не учат стрелять по конечностям, чтобы обездвижить подозреваемого, если уж в дело пошли пули, то бьют сразу наповал. Эту позицию разделяет и президент Дональд Трамп. Он явно не тот лидер, который во времена кризиса и беспорядков стремится примирять нацию.

Впрочем, в эти дни пока еще вопрос, кто и кого держит в узде. В Далласе, где мародерствовали и поджигали с особым размахом, горожане отчаялись ждать защиты от полиции и взяли оборону на себя. Вооруженные жители вышли на улицу, чтобы защитить их от грабителей и поджигателей. При этом они поддерживали тех, кто протестовал мирно. "Мы здесь и пользуемся второй поправкой (к конституции США, которая закрепляет право на оружие. - "РГ".) с тем, чтобы другие могли использовать свои права по первой поправке (закрепляющую право на мирный протест) до тех пор, пока они ведут себя мирно", - пояснил журналистам один из дружинников Элайджа Шэффер. С другой стороны, в начале апреля резонанс получило убийство чернокожего бегуна двумя белыми американцами, которые подумали, что тот что-то украл и застрелили его. С похожего инцидента в 2012 году зародилось движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"). "Дружинник" Джордж Циммерман по личной инициативе застрелил темнокожего подростка Трейвона Мартина, заподозрив его в воровстве.

Чьи жизни имеют значение?

Эти волнующие общество трагедии стали частью большой политики в США. Распутать сложнейший клубок проблем американские политики пока не в состоянии еще и потому, что вместо этого они пытаются использовать его в своих целях. Сьюзан Райс, бывшая советником Обамы, заподозрила, что протесты выглядят так, словно они срежиссированы по "российской методичке". Конечно, "рука Кремля" в последние годы стала в американской политике вездесущим и, как, видимо, считают местные интриганы, беспроигрышным клише, на которое удобно списать любую свою оплошность. Хэштег #RussiansdidIt ("Это сделали русские!") давно стал расхожей основой для мемов. Но чтобы усмотреть "руку Кремля" в сугубо внутренней проблеме расовой дискриминации, уходящей корнями глубоко в американскую историю, нужен особенный талант.

Признаюсь, в первые годы работы в Вашингтоне мне казалось, что американские политики гораздо меньше лицемерят в вопросах внутренней политики, чем во внешней. Что и понятно, поскольку за обман других стран или лидеров Америку редко кто призовет к ответу, а вот у себя дома электорат вполне может поставить на место зарвавшегося избранника. Какой же иллюзией это оказалось! Хотя антироссийская истерия за три года не принесла демократам никаких политических плодов, те с одержимостью отказываются признавать ошибки и изобретают все более абсурдные домыслы.

Как и всегда, такая слепота политиков не сулит ничего хорошего американцам. Ведь проблемы остаются нерешенными, а значит, новые миннеаполисы и фергюсоны еще впереди.

Тем временем в Вашингтоне

Трампа загнали в бункер

В Вашингтоне бунтовщики буквально осадили Белый дом. Прорвав один из контуров оцепления, они забрасывали полицию бутылками, камнями и петардами. Толпу утихомирили слезоточивым газом и резиновыми пулями, после чего бунтовщики разграбили несколько лавок и ресторанов в окрестностях Белого дома, а затем подожгли и изрисовали епископальную церковь Святого Иоанна, которую традиционно посещают президенты США на утро перед инаугурацией. К слову, Вашингтон - город, Трампу враждебный, его избирателей тут всего 4 процента населения.

Прорваться за ограду Белого дома, куда доступ публике заказан, бунтовщикам не удалось. Но вид столкновений примерно в 100-150 метрах от окон резиденции, по слухам в прессе, изрядно встревожил Трампа. Агенты охраняющей его секретной службы пошли на крайне редкую меру: решили на всякий случай временно спрятать лицо номер один в специальном бункере, где Трамп провел около часа. А все огни вокруг резиденции погасили, как будто при авианалете. Бункер, построенный под восточным крылом Белого дома, является операционным центром управления, который используется при чрезвычайных обстоятельствах. Именно в нем укрылся вице-президент Ричард Чейни и его помощники сразу после терактов 11 сентября 2001 года. Убежище построили еще в 1942 году, а с тех пор не раз модернизировали. В нем установлены защищенные коммуникационные линии и оборудование. О его характеристиках мало что известно, но по слухам способны защитить находящихся в нем даже от ядерного взрыва. На архивных снимках видны тяжелые железные двери с усиленными петлями. Из Белого дома в убежище можно попасть через туннель.

Протесты в Европе

Многотысячные демонстрации против регулярного проявления американскими полицейскими расизма и насилия вышли далеко за пределы США. На улицы Лондона, Берлина и других европейских городов вышли местные жители, возмущенные резонансной гибелью чернокожего американца Джорджа Флойда от рук правоохранителей. В Британии такие акции состоялись сразу в нескольких городах, включая Манчестер и Кардифф. Но наиболее многочисленным оказался митинг в столице Соединенного Королевства - под лозунгами "Справедливость для Флойда", "Молчание белых - это соучастие" и "Расизму не место" тысячи лондонцев собрались на Трафальгарской площади, откуда впоследствии были выдавлены полицией. После этого поток людей двинулся маршем сначала к зданию британского парламента, а затем к посольству США, перекрывая по пути дороги и блокируя движение в городе.

В Германии сотни немцев также пришли к посольству США в Берлине, сообщает Deutsche Welle. Скандируя "Прекратите нас убивать" и "Справедливость для Джорджа Флойда", протестующие в течение вот уже двух дней выражают американским дипломатам свое несогласие с шокирующими проявлениями расизма в Соединенных Штатах. Кроме того, в знаменитом берлинском Мауэрпарке, где уличные художники расписывают сохранившиеся фрагменты разделявшей Восточную и Западную Германию стены, на днях был создан мемориал в память погибшего в США от рук полицейских афроамериканца.

Тем временем намеченный на понедельник антирасистский митинг в Брюсселе был отменен в последний момент, после того как его организаторы так и не смогли получить разрешение от бельгийской полиции на проведение протестной акции.

Подготовил Александр Гасюк