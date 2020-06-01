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Рубрика: Общество

Гражданин растет за партой

Новый законопроект о воспитании станет прорывным для школы
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8171)
В июне Госдума рассмотрит законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в РФ" по вопросам воспитания обучающихся". Если закон будет принят, он вступит в силу уже с 1 сентября. И все школы должны будут привести свои образовательные программы в соответствие с ним.
Воспитание в школе? Ему нужна очень тонкая настройка: учесть интересы ребят, сделать его увлекательным. Даже для малышей. Фото: Сергей Михеев Воспитание в школе? Ему нужна очень тонкая настройка: учесть интересы ребят, сделать его увлекательным. Даже для малышей. Фото: Сергей Михеев
Воспитание в школе? Ему нужна очень тонкая настройка: учесть интересы ребят, сделать его увлекательным. Даже для малышей. Фото: Сергей Михеев

О том, что эти поправки дадут детям, учителям и родителям, "РГ" рассказал директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник:

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент внес законопроект о воспитательной работе в системе образования

- Законопроект призван сбалансировать всю образовательную систему и вернуть ее духовную и культурно-просветительскую миссию. Для современной российской школы, почти 30 лет существующей в статусе учреждения, оказывающего образовательные услуги, поправка по части воспитания является прорывной.

До недавнего времени воспитательная функция в школах либо была превращена в формальность, либо поддерживалась усилиями отдельных директоров-энтузиастов, которые давали учителям возможность больше времени уделять внеклассной работе, творческим инициативам, придумывали всевозможные конкурсы, патриотические игры... Но эти личные инициативы были скорее исключениями из правил.

Родители хоть и сетовали на то, что школа не воспитывает, тем не менее уже привыкли видеть в учителях чуть ли не обслуживающий персонал. Исполнителей, а не наставников и педагогов-воспитателей. И самое печальное - мы стали к этому привыкать.

Думаю, что многие из нас убедились: нынешняя система образования без воспитательной миссии прихрамывает на одну ногу. Учитывая, сколько времени дети проводят в школе, очевидно: именно там формируется существенная часть их жизненных принципов и убеждений.

Что же необходимо сделать в первую очередь, если законопроект будет принят? Воспитательная работа нуждается в точной, порой индивидуальной, настройке. И здесь важно наладить межведомственное и общественное взаимодействие. Но есть и еще существенная деталь. Составить качественный план "воспитательных" событий и мероприятий школы невозможно без участия самих учеников, без учета их интересов и потребностей.

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Все должно быть увлекательно, побуждать к действию. Вряд ли удастся привить чувство прекрасного "из-под палки". Вот почему роль учителя, особенно классного руководителя, снова становится ключевой.

Конечно, придется учитывать разнообразие учебных заведений, большую палитру образовательных программ, специфику регионов. Но результат этой работы прямо связан с будущим наших детей, с преемственностью традиций.

Общество Образование Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

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