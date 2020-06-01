Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 1 по 7 июня

Неделя богата на события. О некоторых "РГ" написала уже отдельно. Это сериал "Последствия" Александра Котта - с 3 июня его можно смотреть в Сети на платформе Okko. Новая комедия Павла Бардина "Зона дискомфорта" доступна с этого же дня на сервисе Start. А с 4 июня на more.tv - премьера 8-серийного сериала "Чики".

В этом же материале можно прочитать о том, как Первый канал отмечает 20-тилетие фильмов "Брат 2" и "Граница. Таежный роман", какой сериал подготовил канал Doмашний ко Дню защиты детей, как отпразднует Пушкинский день "Россия-Культура", о чем в своей новой программе на "России 1" расскажет доктор Мясников, шоу с участием какой звезды продюсирует Ксения Собчак и о многом другом.

"Брат-2" - 20 лет спустя

В мае исполнилось 20 лет фильму "Брат-2". Дилогия Алексея Балабанова с Сергеем Бодровым в главной роли стала гимном 90-х. Вторая лента окончательно закрепила за персонажем Данилой Багровым статус народного героя и, как и первая, вошла в число культовых российских картин.

Первый канал покажет к дате обе картины. "Брат" - 7 июня в 16.30, "Брат-2" - 7 июня в 18.30. Также на канале - премьера двухсерийного документального фильма "Алексей Балабанов: "Найти своих и успокоиться". Эфир - 7 июня в 23.10. И повтор неигровой ленты, которую зрители уже видели - "Сергей Бодров: "В чем сила, брат?" (7 июня в 15.25).

Таким образом Первый канал устраивает целый день, посвященный фильму и его создателям, в частности режиссеру Алексею Балабанову - фигуре для российского и мирового кинематографа важной и неоднозначной. Именно он открыл зрителю актёра и режиссёра Сергея Бодрова-младшего, воплотившего образ Данилы Багрова - персонажа спорного, но настолько сильного и яркого, что он более 20 лет является настоящим национальным героем. Балабанов снял фильмы, по которым мы вспоминаем эпоху 90-х, вернул зрителя в пустующие залы, создал новый российский киноязык, одинаково талантливо делал и "легкое" массовое, и "сложное" фестивальное кино и был одним из самых точных и честных творцов в истории русского кинематографа.

Также на канале состоится концерт "Брат 2" - 5 июня в 00.10. В программе "Би-2", Вячеслав Бутусов, "Смысловые Галлюцинации", Глеб Самойлоff & The Matrixx, "Сплин" и другие.

Первый канал, 7 июня, 16.30, 18.30

Пограничная любовь

Еще одна дата, связанная с кинематографом, которую отмечает "Первый канал", - 20-летие фильма "Граница. Таежный роман".

В многосерийном фильме Александра Митты снимались Ольга Будина, Алексей Гуськов, Михаил Ефремов, Елена Панина, Марат Башаров, Рената Литвинова и другие. Премьера сериала состоялась 20 лет назад, 13 декабря 2000 года, на телеканале "ОРТ". Картина удостоена Государственной премии Российской Федерации и Приза президентского совета фестиваля "Кинотавр". Также фильму посвящена программа "Сегодня вечером" ("Таежный роман"), которая выйдет в эфир Первого канала 6 июня в 19.00.

Время и место действия в фильме - Дальний Восток. 1970-е годы. Маленький гарнизон на границе с Китаем. Марина Голощекина - милая, добрая, правильная. Она не знала, что может разлюбить своего мужа Никиту, которым всегда восхищалась. Но так случилось: здесь, на виду у всех, она встретила Ивана, свою большую любовь. Но Никита Голощекин непредсказуем. Известно только одно: он никогда не смирится с изменой и никуда не отпустит Марину.

Первый канал 6 июня, 10.20, 12.20, 15.20

Кабинет доктора Мясникова

Медицинская программа "Доктор Мясников" - премьера канала "Россия 1".

У врачей не бывает выходных, поэтому Александр Мясников "открывает двери своего кабинета" для телезрителей по субботам. Самые интересные случаи из практики и истории из рабочих путешествий, последние новости медицины, развенчание медицинских мифов, ответы на популярные вопросы зрителей, домашние советы для здоровья и профилактики популярных проблем и многое другое. Доктор Мясников напоминает: "Быть здоровым - это просто, главное, не нервничать".

"Россия 1", с 6 июня, 12:20

Агентство "Черная лестница"

Остросюжетный детектив "Чёрная лестница" выходит в эфир канала НТВ.

Казалось бы, что может быть общего у старшего оперуполномоченного уголовного розыска Вадима Тельцова (Алексей Матошин) и отчаянного покорителя московских высоток, руфера Макса Юсова (Алексей Ушаков). Но судьба сводит их - парня подозревают в убийстве отца. Случайное знакомство переворачивает жизнь простого опера с ног на голову и его карьере оперативника быстро приходит конец. Однако Тельцов не отчаивается и открывает детективное агентство, куда приглашает на работу нового знакомого. Макс становится отличным союзником и товарищем закоренелому полицейскому. Сложные расследования и личные драмы сближают напарников.

НТВ, 1 июня, 21.00

Обыкновенное чудо Симоновой

1 июня отмечает юбилей актриса театра и кино Евгения Симонова. Именно в этот день на телеканале "Россия К" - программа "2 ВЕРНИК 2" (13:20), посвященная актрисе и спектакль Театра им. Вл.Маяковского "Женитьба" (14:10).

Народная артистка России, лауреат многочисленных театральных и кинопремий, обладатель государственных наград и званий Евгения Симонова любима миллионами зрителей по фильмам "В бой идут одни старики", "Обыкновенное чудо", "Пропавшая экспедиция", "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского", "Дети Арбата", "Многоточие" и другим картинам. На счету актрисы и многочисленные театральные работы. Когда-то совсем юную актрису Евгению Симонову прославил фильм Марка Захарова "Обыкновенное чудо", но это название сказки Евгения Шварца совсем не является рецептом ее успеха. По словам актрисы, вся ее жизнь - сплошное преодоление. Об этом и другом она расскажет в программе "2 ВЕРНИК 2".

"Россия К", 1 июня, 13:20, 14:10.

Дружба с Пушкиным

6 июня - Пушкинский день России. В этом году, из-за сложившейся карантинной ситуации, широкие празднования Пушкинского дня отменены.

Телеканал "Россия К" отметит 221-й день рождения великого русского поэта художественным фильмом "Руслан и Людмила" (Мосфильм, 1972). Эта классическая экранизация одноимённой поэмы-сказки Пушкина получила специальную премию жюри на МКФ детских и юношеских фильмов в Салерно (Италия, 1976). Режиссёр Александр Птушко. Картина в эфире 6 июня в 15:00 (повтор 7 июня в 7:35). Ценители оперного жанра приглашаются к экранам 7 июня в 22:15. "Россия К" демонстрирует шедевр Петра Чайковского - оперу "Пиковая дама". Режиссёр-постановщик Леонид Баратов. Редакция Бориса Покровского. В главных партиях: Елена Образцова, Тамара Милашкина и Владимир Атлантов. Дирижёр Юрий Симонов. Запись 1983 года.

"Россия К", 6 июня, 15:00; 7 июня, 22:15.

Задача - выжить!

СТС возобновляет показ фантастического триллера "Выжить после". Главные герои сериала в исполнении Ивана Макаревича, Дмитрия Ендальцева, Любови Аксёновой, Сергея Година, Шамиля Хаматова и Валерии Федорович поборются за жизнь в заражённой Москве.

По сюжету одиннадцать молодых людей просыпаются в подземном бункере. Они не знают друг друга и не помнят, как туда попали. Но одно ясно точно: пленники должны выбраться, пока не закончились воздух, вода и припасы. Оказавшись на воле, они понимают, что худшее впереди: Москва превратилась в безлюдную пустыню, заражённую вирусом и заполонённую зомби. И теперь им нужно не только выжить в страшных условиях, но и узнать жестокую правду: причиной вируса стал эксперимент корпорации "Вершина", цель которого - создание новой расы идеальных людей. Главные герои не только сидят в бункере, но и передвигаются по тоннелям, проложенным под Москвой. Съёмки этих сцен проходили в старом советском бункере на Таганке, в Нахабино и соляных подвалах на Солянке, где съёмочная группа, спасаясь от пыли и грязи, работала в защитных масках.

СТС, 1 июня в 22:20

Защита ребенка

В День защиты детей на телеканале Dомашний состоится премьера многосерийной остросюжетной мелодрамы "Выбор матери" режиссера Милы Погребиской, главную роль в которой исполнила актриса Валерия Ходос.

Ее героиня, учительница Елена, решает забрать из семьи и удочерить 8-летнюю Инну, свою ученицу. В родной семье девочку регулярно избивают отчим и родная мать, жизни ребенка угрожает опасность. Елена обращается в полицию и в другие органы власти, но отчим Инны - влиятельный человек, и все попытки Елены спасти малышку заканчиваются провалом. Тогда Елена решается на отчаянный шаг - вместе с Инной она бежит из родного города, планируя покинуть страну. Беглянок пытаются найти и задержать, но Елена готова на все, чтобы защитить беспомощную приемную дочь…

Dомашний, 1 июня, 19.00

Дети управляют эфиром

Национальный музыкальный телеканал "МУЗ-ТВ" в День защиты детей подготовил специальный проект "Dетский Dэнс" - большой музыкальный нон-стоп марафон с любимыми клипами юных зрителей.

Целый день в эфире телеканала только те клипы, которые дети самостоятельно выбрали в свой праздник, и их телеприветы из самых разных уголков России. Для того, чтобы увидеть себя в эфире "МУЗ-ТВ", юному зрителя достаточно было записать телепривет близким, друзьям, одноклассникам, спеть или станцевать под любимую песню, загрузить видео на сайт и оставить музыкальную заявку.

Дети звёздных родителей тоже приняли участие в музыкальном управлении телеканала. Даниил и Максим, сыновья певицы Зары, передали привет друзьям, одноклассникам и заказали - песню мамы. Дети популярной телеведущей Юлии Барановской отправили яркое видео - сыновья Арсений и Артем поздравили зрителей с началом лета, а дочка Яна зажигательно станцевала под любимую композицию. Маргарита Шор, дочь певицы Жасмин, передала поздравления учителям и одноклассникам с окончанием учебного года и сыграла на фортепиано. Дочери Александра Реввы, Алиса и Амели, поздравили всех детей мира с праздником и а капелла исполнили песню Артура Пирожкова "Зацепила меня". Саша Плющенко, сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, которого родители ласково зовут Гном Гномыч, тоже появится в эфире.

"Муз ТВ", 1 июня.

Собчак представляет

На "Супер" продолжается линейка продюсерских проектов Ксении Собчак. Вслед за Яной Рудковской показать свою жизнь перед камерами решилась одна из самых эпатажных и противоречивых персон российского шоу-бизнеса. Премьера шоу "Супер Айза" - уже 6 июня.

35-летняя Айза Анохина - бизнесвумен, телеведущая, инстаграм-звезда с 3 миллионами подписчиков. Она честно говорит про любовь, секс, ненависть, войну с бывшим мужем Гуфом, она выкладывает селфи на следующий день после пластической операции. Открытость звезды шокирует одних, но других - восхищает. Кажется, в жизни Айзы не осталось тайн, про которые нельзя было прочитать в прессе или в ее социальных сетях. Но реалити-шоу "Супер Айза" стало для героини новой степенью откровенности. Съемки проекта начались в тот момент, когда героиня решилась на развод со вторым мужем, серфером Дмитрием Анохиным, после четырех лет брака. Это решение обернется для Айзы болезненным разделом бизнеса, борьбой за право опеки и десятками бессонных ночей.

Супер, 6 июня, 12:00.

В компании Стивена Фрая

Премьера в России программы "Дикие выходные с Беар Грилсом" и шоу "Стивен Фрай в центральной Америке" - на канале HDL.

Во второй программе, которую канал покажет со 2 по 5 июня в 19.00, актер, комик и писатель Стивен Фрай отправляется в увлекательное путешествие по Центральной Америке. Он намерен познакомиться со старейшими цивилизациями на планете - майя, ацтеков и ольмеков. Несколько лет назад он проехал все 50 американских штатов на такси, а теперь ему предстоит прокатиться на школьном автобусе, поездах и даже на воздушном шаре. Во время посещения самых опасных и прекрасных стран региона Стивен примет участие в праздничных гуляниях, попробует местные деликатесы и пообщается с людьми из разных слоев общества.

А потом, зрителям, уже "разогретым" этим шоу, покажут программу, в которой один из главных в мире экспертов по выживанию, бывший спецназовец, писатель и путешественник Беар Грилс снова отправляется в экстремальное приключение. На этот раз он решил взять с собой звезду Стивена Фрая. Их ждут серьезные испытания: прыжок в ревущий водопад, ночь в окопе Первой Мировой и спуск с отвесной скалы...

HDL, 6 июня, 19.00

Письма, формирующие жизни

На сервисе Apple TV+ начинается документальный сериал "Письмо" (Dear), 10 серий.

История одного человека может изменить мир. Документальный сериал о десяти знаменитостях, вдохновивших своим примером других людей, от исполнительного продюсера Ар Джея Катлера в необычном свете рассказывает их биографии. Как именно? Через письма от людей, чью жизни они затронули. В проекте приняли участие Опра Уинфри, Глория Стайнем, Спайк Ли, Лин-Мануэль Миранда, Стиви Вандер, Мисти Коупленд и другие.

Apple TV+ , с 6 июня

Контрабанда черных носорогов

Первый сезон сериала "Кровавый след" - на сервисе Амедиатека. Это - экранизация одноименного романа южноафриканского писателя Деона Мейера, заслуженного мастера детективов.

Леммер - телохранитель с преступным прошлым. Он мечтает о спокойной сельской жизни, однако оказывается втянут в контрабанду редких черных носорогов. Любителям адреналина стоит приготовиться: сериал полон опасных моментов, шпионских история и резких поворотов сюжета.

AMEDIATEKA, с 6 июня

Заработать по телевизору

Телеканал "Москва 24" поможет подзаработать на карантине. Для тех, кто дает уроки игры на гитаре, преподает иностранные языки, собирает волшебные букеты, мастерски делает куклы или обладает иными талантами, телеканал запустил бесплатный "Телецентр занятости". Теперь в каждом выпуске новостей объявление о ваших услугах и товарах увидят миллионы телезрителей! Нужно только написать в WhatsApp редакции 8 (926) 266-24-24 и прислать видео или фотографию с описанием того, что вы умеете делать. Также в заявке нужно указать страницу в соцсетях и контактный телефон. Объявления принимаются на некоммерческой основе и только от физических лиц.