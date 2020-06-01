У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Дешевый смартфон Samsung с гигантской батареей пришел в Россию. Цена

Текст:   Антон Благовещенский
01.06.2020,  
15:25
Galaxy A21s. Фото: Samsung Galaxy A21s. Фото: Samsung
Galaxy A21s. Фото: Samsung

Компания Samsung начала продажи в России смартфона Galaxy A21s с аккумулятором высокой емкости 5000 мАч и длинным экраном с диагональю 6,5 дюйма и соотношением сторон 20:9.

Galaxy A21s. Фото: Samsung

Samsung Galaxy A21s оснащается врезанной в левый верхний угол экрана селфи-камерой на 13 Мп и основной камерой на 48 Мп с четырьмя модулями: основным, сверхширогоугольным, датчиком глубины для портретов и макро.

Xiaomi привезла в Россию свой мощнейший смартфон Mi 10. Цена

Аппарат работает на базе процессора Exynos 850, оснащается 3/4 Гб оперативной м 32/64 Гб постоянной памяти. Зарядка осуществляется через порт USB-C, есть поддержка скоростной подзарядка на мощности 15 Вт.

Смартфон доступен российским покупателям по цене 15990 рублей за версию 3/32 Гб и 16990 рублей за версию 4/64 Гб.

смартфоны
Фото: iStock
Американец потратил 8 лет на рекорд в Mario, "заработав" две болезни 10:11
Какие игры стали бесплатными на этих выходных. Список 29.05.2020
Samsung
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Стала известна дата презентации новой PlayStation 29.05.2020
Странная ошибка "убивает" смартфоны Samsung. Что делать 25.05.2020
В Сеть попали первые изображения Samsung Galaxy Note 20 23.05.2020