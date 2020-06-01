Дешевый смартфон Samsung с гигантской батареей пришел в Россию. Цена

Компания Samsung начала продажи в России смартфона Galaxy A21s с аккумулятором высокой емкости 5000 мАч и длинным экраном с диагональю 6,5 дюйма и соотношением сторон 20:9.

Galaxy A21s. Фото: Samsung

Samsung Galaxy A21s оснащается врезанной в левый верхний угол экрана селфи-камерой на 13 Мп и основной камерой на 48 Мп с четырьмя модулями: основным, сверхширогоугольным, датчиком глубины для портретов и макро.

Аппарат работает на базе процессора Exynos 850, оснащается 3/4 Гб оперативной м 32/64 Гб постоянной памяти. Зарядка осуществляется через порт USB-C, есть поддержка скоростной подзарядка на мощности 15 Вт.

Смартфон доступен российским покупателям по цене 15990 рублей за версию 3/32 Гб и 16990 рублей за версию 4/64 Гб.