Детский омбудсмен выступила за реформу системы органов опеки

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с Владимиром Путиным заявила о необходимости реформирования органов опеки и попечительства в России.

Детский омбудсмен по видеосвязи выступила с докладом о деятельности института уполномоченных в 2019 году. Затем она перешла к вопросам, в которых, по ее словам, надеется на поддержку главы государства.

"Хотелось бы здесь начать с деятельности органов опеки и попечительства. На 23% выросло число обращений с жалобами на работу этих структур", - доложила Анна Кузнецова.

По ее словам, мониторинг в регионах, а также прокурорские проверки и работа следственных органов подтверждают системные сбои в работе этой структуры.

"Мы предлагаем не ограничиваться точечными мерами или мерами фрагментарного характера. Мы предлагаем реформирование системы органов опеки и попечительства. У нас есть конкретные предложения, как это можно сделать, и мы готовы ими поделиться", - подчеркнула детский омбудсмен.

За эффективностью работы этих органов, по ее словам, счастье каждого ребенка и успешность реализации предлагаемых президентом важных программных документов.