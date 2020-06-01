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01.06.2020 15:15
Рубрика: Власть

Детский омбудсмен выступила за реформу системы органов опеки

Текст: Ксения Воронцова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с Владимиром Путиным заявила о необходимости реформирования органов опеки и попечительства в России.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Детский омбудсмен по видеосвязи выступила с докладом о деятельности института уполномоченных в 2019 году. Затем она перешла к вопросам, в которых, по ее словам, надеется на поддержку главы государства.

Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка
Детский омбудсмен Анна Кузнецова представила свой первый доклад президенту

"Хотелось бы здесь начать с деятельности органов опеки и попечительства. На 23% выросло число обращений с жалобами на работу этих структур", - доложила Анна Кузнецова.

По ее словам, мониторинг в регионах, а также прокурорские проверки и работа следственных органов подтверждают системные сбои в работе этой структуры.

"Мы предлагаем не ограничиваться точечными мерами или мерами фрагментарного характера. Мы предлагаем реформирование системы органов опеки и попечительства. У нас есть конкретные предложения, как это можно сделать, и мы готовы ими поделиться", - подчеркнула детский омбудсмен.

За эффективностью работы этих органов, по ее словам, счастье каждого ребенка и успешность реализации предлагаемых президентом важных программных документов.

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