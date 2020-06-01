После пандемии формат электронного голосования останется актуальным, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. По его оценке, партийные праймериз, которые в этом году полностью проходили в онлайн-режиме, успешно состоялись. "ЕР" смогла обновить состав партии, обеспечить точность результатов и сэкономить значительные средства, которые были направлены на помощь людям и борьбу с COVID-19. В то же время он призвал вернуться к практике публичных дебатов.

Дмитрий Медведев провел онлайн-совещание с региональными отделениями партии, чтобы обсудить первые итоги праймериз, которые проходили с 25 по 31 мая. Он напомнил, что решение о необходимости электронного голосования было принято для того, чтобы не подвергать избирателей и кандидатов риску из-за пандемии. Кроме того, сама технология отвечает глобальным трендам в публичной политике, подчеркнул Медведев.

"Технологии дистанционного голосования на выборах в большинстве стран мира, в том числе в России, только проходят "обкатку". За год до того, как электронное голосование впервые использовалось на выборах в Мосгордуму, наша партия провела первое электронное предварительное голосование. Опыт оказался успешным, и мы смогли его развить до нынешних масштабов", - заявил председатель ЕР. Он также обратил внимание на то, что количество претендентов в ходе прошедших праймериз выросло, а это "яркое подтверждение того, что цифровой формат не оттолкнул талантливых потенциальных политиков". Так, увеличился конкурс кандидатов с 4,2 человека на место в прошлом году до 4,8. Кроме того, праймериз позволили серьезно обновить состав партии. "Более 80% кандидатов - это новые лица, которые не являются политиками в настоящий момент. И очень важно то, что 40% кандидатов - это лица моложе 35 лет", - заявил Медведев.

Большой интерес к праймериз был и со стороны выборщиков.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал, что всего зарегистрировалось более одного миллиона избирателей. При этом более 75% из них подали заявки с помощью профиля на Госуслугах. Турчак также сообщил, что онлайн-явка на предварительном голосовании на 31 мая составила почти 5% от числа избирателей, которые имеют право проголосовать на выборах в единый день голосования 13 сентября.

Медведев считает, что после окончания ограничений, связанных с пандемией коронавируса, партия должна вернуться к обычной практике, в частности к участию в публичных дебатах. Но электронное голосование можно будет использовать и в дальнейшем. "Полагаю, что в будущем - все мы рассчитываем на то, что завершится пандемия, - это удаленное голосование на праймериз, а впоследствии, вероятно, и вообще голосование перейдет в цифровую форму", - заявил он. Поэтому сейчас важно проанализировать все, включая информацию о возможных нарушениях.

"Для нас важно, чтобы эта процедура, которая основана на самых современных технологиях, на технологиях блокчейна, не была скомпрометирована какими-то нюансами", - подчеркнул Медведев. Он напомнил, что реестр данных голосования децентрализованный, поэтому у организаторов процедуры нет возможности эти данные как-то менять.

Председатель партии поставил задачу "обеспечить дальнейшее выдвижение победителей предварительного голосования на выборы в сентябре". "Тот, кто победил, тот и должен участвовать", - напомнил Медведев. Отметим, что успешное участие в праймериз является обязательным условием для выдвижения кандидатом от партии на выборах всех уровней.

Эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что процедура праймериз "позволяет партии провести необходимую мобилизацию актива перед предстоящими в сентябре региональными выборами и фактически открывает старт более длительной кампании - по избранию депутатов Госдумы". Окончательные итоги праймериз будут объявлены 2 июня на заседании президиума генсовета партии.