Итальянский врач заявил, что COVID-19 резко теряет активность

Известный итальянский врач, руководитель отделения интенсивной терапии миланской больницы Сан-Раффаэле Антонио Дзангрилло заявил на всю страну, что коронавирус себя изжил.

"С клинической точки зрения, вируса больше нет", - подчеркнул медик, ссылаясь на мазки, взятые у новых зараженных COVID-19. По словам Дзангрилло, тесты, сделанные за последние 10 дней, показали, что вирусная нагрузка в значительной мере снизилась, по сравнению с той, что была один-два месяца тому назад. Чем выше этот показатель, тем тяжелее проходит болезнь и выше заразность пациента.

Заявление Антонио Дзангрилло привело в замешательство многих его коллег, а также официальные власти Италии. Так, замминистра здравоохранения Сандра Дзампа назвала доводы миланского медика "ошибочными" и "сбивающими итальянцев с толку".