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Рубрика: Общество

Датчане переведут самолеты и суда на экологическое топливо

Текст: Алена Ларина
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Экологически нейтральное синтетическое топливо будут производить из водорода в Дании. Как пишет N+1 со ссылкой на Aviation Week, оно предназначено для наземной аэродромной техники, морских судов и пассажирских самолетов.

На реализацию первого этапа проекта, итогом которого станет производство водорода для наземного транспорта, потребуется три года.

Фото: iStock
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Чтобы осуществить эти планы, необходимо построить ветряные электростанции. Они будут вырабатывать электроэнергию, необходимую для работы электролизера мощностью десять МВт. Также будет построена установка по захвату углекислого газа из атмосферы. Мощность электролитической установки впоследствии многократно увеличат. Она должна составить 1,3 ГВт.

Выпуск топлива начнется в 2027 году. Его доля в общем объеме потребления аэропортом Копенгагена составит не менее 30 процентов.

Общество Наука

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