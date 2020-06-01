Флаг украинских националистов мог спровоцировать массовую драку в Бразилии

В Сан-Паулу футбольные болельщики в воскресенье подрались со сторонниками президента Бразилии Жаира Болсонаро. По мнению полиции, массовую потасовку мог спровоцировать флаг неонацистской украинской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который сторонники главы государства несли вместе с бразильским, израильским и американским.

Фанаты ведущих сан-паульских футбольных клубов Коринтианс, Палмейрас, Сан-Паулу и Сантос, известных ценителям этой игры по всему миру, вышли в воскресенье на главную улицу города - Авенида Паулиста - чтобы выразить свою поддержку демократии. В руках митингующие несли плакаты "Мы за демократию", а из толпы неоднократно доносились лозунги против Болсонаро.

Однако на одной улице с ними оказались и сторонники главы государства. Они вышли на марш с требованиями открыть торговые точки. Болсонаристы всегда митингуют с бразильским флагом. Очень часто его сопровождают флаги основных идеологических союзников Болсонаро - США и Израиля. Однако все чаще в Сан-Паулу на таких манифестациях мелькают флаги Украины и "Правого сектора".

"Я думаю, что причиной этого стал флаг. По информации, которую мне доложили полицейские, причина в том, что туда пришли люди с неонацистским флагом", - прокомментировал ситуацию бразильскому порталу G-1 исполнительный секретарь полиции Сан-Паулу Алваро Камило. Он также добавил, что дал указания перепроверить эти сведения.

Через насколько часов потасовка между противниками и сторонниками Болсонаро переросла в столкновения с полицией. В сторону охранников правопорядка полетели камни. В ответ для разгона манифестантов полиция вынуждена была применить взрывпакеты.