ФНС откроет налоговые для приема граждан с 15 июня

Федеральная налоговая служба (ФНС) откроет налоговые инспекции для личного приема граждан с 15 июня. При этом обратиться в инспекцию можно будет только по предварительной записи, следует из сообщения, опубликованного ФНС.

Записаться на прием можно уже с 1 июня с помощью сервиса "Онлайн-запись на прием в инспекцию" или через Единый контакт-центр ФНС по номеру телефона 8 (800) 222-22-22. При посещении инспекции обязательно носить защитные средства в соответствии с правилами конкретного региона.

В ФНС напоминают, что решить большинство налоговых вопросов можно удаленно. Так, на сайте ФНС доступны более пятидесяти онлайн-сервисов, а через личные кабинеты можно заплатить налоги, уточнить информацию по имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и так далее. При этом уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна в онлайн-режиме и без личного кабинета: достаточно ввести реквизиты банковской карты в сервисе "Уплата налогов и пошлин".

Кроме того, онлайн можно в том числе узнать свой ИНН, подать заявление на постановку на учет, отправить документы на регистрацию компании, получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, подтвердить статус налогового резидента. Также в специальных разделах на сайте можно ознакомиться с перечнем мер поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса, и отправить заявление на субсидию.