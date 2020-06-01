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01.06.2020 08:54
Рубрика: В мире

Гавайские рыбаки поймали 100 кг тунца и пожертвовали его медработникам

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Группа из пяти рыбаков на Гавайях поймала двух желтоперых тунцов общим весом почти в 100 килограмм и пожертвовала их медицинским работникам, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией. По словам одного из удачливых рыбаков Кайла Накамото, который работает в местном дайвинг-клубе, когда они вышли в море, у них была одна цель: накормить местных работников здравоохранения.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
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Массивные тунцы были отправлены дистрибьютору морепродуктов, где их очистили и приготовили из них более чем 300 ахи. Это традиционное блюдо гавайской кухни - рыба, нарезанная кубиками, которую подают или как закуску, или как основное блюдо. Как сообщает CNN, эти угощения затем были доставлены в медицинский центр Гонолулу Штрауб и медицинский центр на Гавайях.

По словам главного операционного директора медицинского центра Штрауб Трэвиса Клегга, его сотрудники были ошеломлены этой поддержкой и щедростью рыбаков в отношении медицинских работников, которые оказались в эпицентре борьбы с коронавирусом. "Это особенное пожертвование свежих тунцов было особенно приятным, и мы ценим тяжелую работу и усилия, приложенные для того, чтобы поймать их и приготовить такую ​​замечательную еду для нашей команды", - отметил Клегг.

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