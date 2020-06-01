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01.06.2020 09:22
Рубрика: Экономика

Газовый транзит "Ямал-Европа" заработал после четырех дней простоя

Текст: Александр Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 1 июня возобновилась транспортировка газа из России через Беларусь и Польшу в Германию по газопроводу "Ямал-Европа". До этого долгосрочный контракт на транзит российского газа по польскому участку этой магистрали закончился 17 мая, и российский газ поступал в Европу по результатам суточных и внутридневных аукционов. А в последнюю неделю мая "Газпром" показал, что не нуждается в услугах польской трубы. Тем более, что европейский рынок вследствие карантинных ограничений и так находится в состоянии избытка газа.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Магистраль "Ямал-Европа" - не единственный экспортный газопровод по доставке российского газа на целевой рынок. На полную мощность работает магистраль "Северный поток" (55 млрд куб. м в год), стабильно качает газ украинская газотранспортная система (транзит за 2019 год - 92 млрд куб. м, 20 млрд куб. м за первые пять месяцев 2020 года).

Тем не менее, как сообщает польская газета Gazeta Wyborcza, на ограничение транзита через Польшу немедленно отреагировал газовый рынок в Европе. Цена (контракты с поставкой "на следующий день") сразу же взлетела на треть, хотя накануне она держалась на уровне 34 доллара за одну тысячу кубометров и даже опускалась до 26,4 доллара, а с начала этой недели составляет примерно 46 долларов за одну тысячу кубометров.

Как сообщает агентство "Интерфакс", когда российский концерн снизил объем транзита через польскую территорию, цены выросли также на немецкой бирже "Газпул" и австрийской "Баумгартен".

Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал - Европа было заключено в 1996 году на срок до 2022 года с возможным дальнейшим продлением. Однако в ноябре 2019 года Польша объявила, что Ямальский контракт с "Газпромом" будет расторгнут.

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